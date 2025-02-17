OpenAI наконец официально ответила на предложение Илона Маска о продаже компании

Правление OpenAI несколько затянуло с реакцией на предложение продать компанию. Хотя генеральный директор Сэм Альтман отказал сразу, процедура требовала от совета директоров собраться и обсудить вопрос, а затем представить свое решение в виде официального документа. Наконец это произошло: консорциум инвесторов во главе с Илоном Маском и его x.AI получил свой ответ.

Результат

Как и анонсировал Сэм Альтман ранее, компания отказала инвесторам. OpenAI не будет продана на 97,4 миллиарда долларов, как того хотел Илон Маск и его соратники по консорциуму, такие как Equity Partners, Baron Capital, Atreides Management, Vy Capital, 8VC и Ари Эмануэль, генеральный директор голливудской компании Endeavour. Все они хотели остановить превращение OpenAI с неприбыльной организации, которая работает на благо человечества, на полноценную коммерческую компанию, которая ставит прибыль на первое место, сообщает 24 Канал со ссылкой на Neowin.

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В ответ на предложение о поглощении правление OpenAI направило следующее письмо: "В начале этой недели вы прислали письмо от имени консорциума корпоративных и финансовых структур, в котором предложили приобрести все активы OpenAI, причем сделать это в ближайшее время, при условии соблюдения многочисленных условий. Два дня назад вы подали в суд исковое заявление, в котором добавили новые существенные условия к предложению. В результате этого представления стало очевидно, что широко разрекламированное "предложение" ваших клиентов на самом деле не является предложением.

В любом случае, предложение ваших клиентов, даже в том виде, в котором оно было подано впервые, не отвечает наилучшим интересам миссии OpenAI, а потому отклоняется. Решение правления OpenAI по этому вопросу является единодушным".

Кроме генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, в состав правления OpenAI сейчас входят независимые директора Брет Тейлор (председатель), Адам Д'Анджело, доктор Сью Десмонд-Хелльман, Зико Колтер, генерал армии США в отставке Пол М. Накасоне, Адебайо Огунлеси, Николь Селигман, Фиджи Симо и Ларри Саммерс.

Председатель правления OpenAI Брет Тейлор также сделал отдельное заявление в ответ на предложение Илона Маска о поглощении:

OpenAI не продается, и совет директоров единогласно отклонил последнюю попытку господина Маска нарушить конкуренцию,

– говорит он.

Тейлор явно намекает на предположение о том, что предложение Маска на самом деле сделано не из благородных целей сохранить OpenAI некоммерческой и обезопасить человечество от последствий, а только чтобы получить преимущества для своей компании искусственного интеллекта x.AI. Еще находясь среди основателей OpenAI, Маск, согласно недавним утечкам писем, сам хотел коммерциализировать стартап и управлять им единолично. Но когда ему это не удалось, он покинул компанию в 2018 году. После выхода в свет ChatGPT и раскрытия намерений OpenAI стать коммерческой компанией, миллиардер начал критиковать ее за то, чего сам же и хотел.

Сейчас он разрабатывает собственный ИИ, который сильно отстает от ChatGPT, а потому контроль над разработками OpenAI позволил бы ему объединить обе компании и их мощности, чтобы контролировать все.