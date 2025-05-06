OpenAI передумала становиться полностью коммерческой: вот каков новый план компании

OpenAI объявила об изменении стратегии развития: компания отказывается от полной коммерциализации и подтверждает, что в дальнейшем будет оставаться под контролем некоммерческой организации. Рассказываем, что стало причиной этого решения, как изменится структура компании и что говорят ее лидеры.

OpenAI официально скорректировала свои планы стать полностью коммерческой

OpenAI заявила, что ее деятельность будет оставаться под надзором некоммерческой организации, которая контролирует ее с момента основания. Хотя ранее OpenAI планировала превращение в полностью коммерческую структуру, теперь она решила сохранить подчиненность некоммерческому подразделению, сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление компании и письмо генерального директора Сэма Альтмана.

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Согласно новому плану, прибыльное подразделение компании – OpenAI LP – станет Общественно полезной корпорацией (Public Benefit Corporation, или PBC), что позволяет учитывать как интересы инвесторов, так и миссию компании. В то же время некоммерческая организация останется основным акционером и контролирующей стороной в этой структуре. Решение принято после консультаций с общественными лидерами и генеральными прокурорами Калифорнии и Делавэра.

OpenAI, создана в 2015 году как неприбыльная инициатива, в 2019 году ввела гибридную структуру с ограниченной прибылью, чтобы иметь возможность привлекать инвестиции. Этот шаг был оправдан потребностью в колоссальных вычислительных ресурсах, но со временем вызвал критику и юридическое сопротивление.

В частности, один из соучредителей OpenAI, Илон Маск, подал в суд, обвиняя компанию в измене ее первоначальной миссии – делать ИИ полезным для всего человечества. Его иск поддержали бывшие сотрудники OpenAI, организация Encode, а также ряд правозащитников, нобелевских лауреатов и профсоюзов. Они обратились к чиновникам с просьбой заблокировать преобразование в коммерческую компанию, указывая на риски. Многие считают, что переход на полностью коммерческую структуру и уход от обещания работать на пользу человечества приведет к тому, что компания, и без того пренебрегающая вопросами безопасности в пользу прибыли, вообще выйдет из-под контроля (сейчас ее контролирует неприбыльная ветка во главе с Советом директоров) и просто начнет бесконтрольно делать все, что только захочет. В результате одна из ее моделей ИИ может просто уничтожить человечество, потому что никто не позаботится о ее безопасности.

Несмотря на давление и возможную потерю части капитала, OpenAI пошла на изменение планов. По словам Альтмана, компании могут понадобиться "триллионы долларов", чтобы сделать ее сервисы доступными для всего человечества. Однако цель остается неизменной – создать всеобщий искусственный интеллект (AGI), который будет служить обществу.

OpenAI считает, что демократический подход к развитию ИИ должен перевесить авторитарный. В компании хотят предоставить инструменты на базе AGI всем желающим – для образования, медицины, повышения производительности и других важных сфер. Именно поэтому, по словам Альтмана, компания "не была и не будет обычной", а ее структура теперь только лучше будет соответствовать этой амбициозной миссии.

Новый статус PBC приближает OpenAI к моделям, которые уже используют другие лаборатории AGI, такие как Anthropic и xAI Илона Маска. В то же время некоммерческий контроль будет оставаться неизменным – для обеспечения прозрачности, соответствия миссии и общественной ответственности.

Если подытожить все это, то вот главная суть того, какой в дальнейшем будет компания: