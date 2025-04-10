OpenAI подает в суд на Маска из-за попыток серьезно навредить компании

Компания OpenAI подала иск против Илона Маска, обвинив его в попытках навредить ее бизнесу и продвинуть собственный стартап xAI. В компании считают, что бывший соучредитель теперь использует судебные процессы и медиа, чтобы снизить инвестиционную привлекательность OpenAI.

Иск был подан на этой неделе юристами OpenAI, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. В документе объемом около ста страниц отмечается, что Маск использует публичные обвинения и судебные иски, чтобы усложнить компании привлечение инвестиций.

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В частности, упоминается попытка Маска приобрести OpenAI за 97,4 миллиарда в феврале. В компании утверждают, что таким образом Маск намеренно сформировал завышенное представление о стоимости OpenAI, что затрудняет переговоры с потенциальными инвесторами.

В иске также говорится о том, что истинная цель таких действий – создание благоприятных условий для развития xAI – стартапа, который Маск основал в 2023 году. Недавно xAI номинально поглотил социальную сеть X, которую Маск приобрел в 2022 году за 44 миллиарда долларов. Аналитики оценивают вновь созданную структуру минимум в 100 миллиардов долларов.

На прошлой неделе OpenAI привлекла 40 миллиардов долларов инвестиций от японской корпорации SoftBank. Эти средства направлены на участие компании в проекте Stargate, предусматривающий развитие национальной вычислительной инфраструктуры США. По оценкам экспертов, после этой сделки капитализация OpenAI выросла до 300 миллиардов долларов.

В своем иске компания также вскользь упоминает, что Маск якобы убеждает инвесторов не поддерживать OpenAI. Ранее сам Маск обвинял компанию в том, что она требует от своих инвесторов обязательства не финансировать конкурентов.