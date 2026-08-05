ChatGPT Atlas закроется уже в эти выходные: что ждет пользователей браузера от OpenAI

OpenAI решила положить конец истории своего собственного браузера ChatGPT Atlas, который компания успела выпустить только для Mac. Уже в эти выходные сервис прекратит работу, что вынудит пользователей искать альтернативы и вручную сохранять свои данные.

Почему закрывают Atlas

Технологический гигант решил отказаться от концепции отдельного веб-браузера в пользу более глубокой интеграции функций искусственного интеллекта непосредственно в экосистему ChatGPT. OpenAI прекращает поддержку Atlas, поскольку браузерные инструменты теперь встроены непосредственно в приложение для рабочего стола, пишет 9to5Mac.

Разработчики запланировали окончательное закрытие сервиса на 9 августа 2026 года после недолгого периода постепенного сворачивания.

Atlas может больше не открываться, не просматривать страницы и не поддерживать рабочие процессы после этой даты,

– прокомментировали представители OpenAI.

Это решение означает, что программа перестанет получать обновления безопасности. Поэтому разработчики настоятельно рекомендуют пользователям перейти на поддерживаемые альтернативы, чтобы не подвергать свои данные риску.

Как сохранить свои данные и что перейти

Процесс перехода потребует от пользователей определенных действий вручную. Важно помнить, что закладки из Atlas не перенесутся автоматически. Компания рекомендует экспортировать их в формате HTML до наступления воскресного дедлайна, а затем загрузить в новый браузер. История разговоров ChatGPT хранится отдельно, поэтому она останется доступной в основной учетной записи пользователя.

В качестве основной альтернативы OpenAI предлагает новое настольное приложение ChatGPT. Его встроенный браузер поддерживает работу с несколькими вкладками, загрузку файлов, автозаполнение паролей и расширения. Несмотря на эти преимущества, интерфейс приложения все же ориентирован на взаимодействие с искусственным интеллектом, а не на традиционный веб-серфинг.

Если для работы требуется привычный профиль Chrome с открытыми сессиями и специфическими настройками, компания рекомендует использовать свое официальное расширение для этого браузера. Также приложение ChatGPT получило функцию управления компьютером, которая при необходимости и при предоставлении соответствующих разрешений может контролировать Safari.

Рынок ИИ-браузеров: конкуренция усиливается

Закрытие Atlas не оставит пользователей Mac без выбора. На рынке существует немало альтернативных решений, таких как Comet, Dia, Opera Neon или Aside. Даже главный конкурент, компания Anthropic, использует двойной подход: их инструмент Claude Code предлагает изолированный встроенный браузер, в то же время расширение для Chrome позволяет работать в рамках существующих сессий.

Сворачивание проекта Atlas свидетельствует о том, что эра экспериментальных "чистых" браузеров с искусственным интеллектом постепенно заканчивается. Теперь компании стремятся создать универсальные приложения-помощники, которые могут взаимодействовать с любыми веб-страницами через стандартные браузеры.