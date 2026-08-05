Чому Atlas закривають

Технологічний гігант вирішив відмовитися від концепції окремого вебпереглядача на користь глибшої інтеграції функцій штучного інтелекту прямо в екосистему ChatGPT. OpenAI припиняє підтримку Atlas, оскільки браузерні інструменти тепер вбудовані безпосередньо в додаток для робочого столу, пише 9to5Mac.

Розробники запланували остаточну зупинку сервісу на 9 серпня 2026 року після нетривалого періоду поступового згортання.

Atlas може більше не відкриватися, не переглядати сторінки та не підтримувати робочі процеси після цієї дати,

– прокоментували представники OpenAI.

Це рішення означає, що програма припинить отримувати оновлення безпеки. Тому розробники наполегливо радять користувачам перейти на підтримувані альтернативи, щоб не наражати свої дані на ризик.

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Як зберегти свої дані та на що перейти

Процес переходу вимагатиме від користувачів певної ручної роботи. Важливо пам'ятати, що закладки з Atlas не перенесуть автоматично. Компанія рекомендує експортувати їх у форматі HTML до настання недільного дедлайну, а потім завантажити в новий браузер. Історія розмов ChatGPT зберігається окремо, тому вона залишиться доступною в основному обліковому записі користувача.

Як основну альтернативу OpenAI пропонує новий десктопний додаток ChatGPT. Його вбудований браузер підтримує роботу з декількома вкладками, завантаження файлів, автозаповнення паролів та розширення. Попри ці переваги, інтерфейс додатка все ж орієнтується на взаємодію зі штучним інтелектом, а не на традиційний вебсерфінг.

Якщо для роботи потрібен звичний профіль Chrome із відкритими сесіями та специфічними налаштуваннями, компанія радить використовувати своє офіційне розширення для цього браузера. Також додаток ChatGPT отримав функцію керування комп'ютером, яка за потреби та за надання відповідних дозволів може контролювати Safari.

Ринок ШІ-браузерів: конкуренція посилюється

Закриття Atlas не залишить користувачів Mac без вибору. На ринку існує чимало альтернативних рішень, таких як Comet, Dia, Opera Neon або Aside. Навіть головний конкурент, компанія Anthropic, використовує подвійний підхід: їхній інструмент Claude Code пропонує ізольований вбудований браузер, водночас розширення для Chrome дозволяє працювати в межах наявних сесій.

Згортання проєкту Atlas свідчить про те, що ера експериментальних "чистих" браузерів зі штучним інтелектом поступово завершується. Тепер компанії прагнуть створити універсальні додатки-помічники, які можуть взаємодіяти з будь-якими вебсторінками через стандартні переглядачі.