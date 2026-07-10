Конец эксперимента: почему OpenAI отказывается от браузера Atlas и что придет ему на смену

Компания OpenAI официально объявила о прекращении поддержки своего браузера ChatGPT Atlas, о выпуске которого так помпезно заявляла в октябре 2025 года. Это решение стало частью масштабной трансформации, сопровождающей выпуск новых моделей серии GPT-5.6.

Несмотря на большие надежды на старте, проект Atlas просуществовал менее года, а его функции теперь станут основой для универсальной настольной программы. Об этом сообщает издание Android Authority.

Новый этап для ChatGPT

История Atlas началась в октябре 2025 года, когда браузер впервые появился на платформе Mac. Главной идеей было создание среды, где искусственный интеллект не просто отвечает на вопросы, а напрямую взаимодействует с веб-контентом.

Однако путь продукта оказался коротким: он не успеет отпраздновать даже свою первую годовщину. Компания решила, что разработка отдельного браузера распыляет ресурсы, тогда как пользователям нужна более глубокая интеграция ИИ в их привычные рабочие инструменты. Версия для Windows так и не вышла.

Все эти возможности мы создали на основе того, что узнали от пользователей Atlas, которые рискнули протестировать новый браузер,

– прокомментировал представитель OpenAI Джеймс Сан.

Что придет на смену Atlas?

Вместо поддержки отдельного браузера OpenAI сосредоточилась на разработке новой настольной программы ChatGPT. Она объединяет в себе возможности, которые ранее были разбросаны по разным продуктам. В состав нового приложения вошли агент ChatGPT Work и инструментарий Codex, который ранее существовал как отдельное приложение для программистов.

Такая консолидация позволяет OpenAI предложить мощные браузерные возможности непосредственно внутри приложения. Теперь пользователям не нужно менять свой основной браузер, чтобы получить доступ к сложным функциям ИИ-агентов.

Кроме того, компания активно развивает плагин для Chrome, который позволяет интегрировать ChatGPT в рабочий процесс пользователя без перехода на новое программное обеспечение.

Этот плагин получил обновленную функцию "Side chat" (боковой чат). Она позволяет нейросети видеть полный контекст текущей страницы, включая выделенный текст. Более того, ИИ получил возможность управлять вкладками, доступ к локальной файловой системе и установленным расширениям. Таким образом, OpenAI фактически перенесла "мозги" Atlas в те браузеры, которыми люди уже привыкли пользоваться каждый день.

Когда Atlas перестанет работать?

Процесс вывода браузера из эксплуатации уже начат. Официальной датой прекращения поддержки назначено 8 августа 2026 года. До этого времени пользователи Atlas смогут продолжать работу в привычном режиме, но новые функции добавляться не будут.

Компания обещает отправить всем клиентам подробные инструкции по электронной почте и вывести соответствующие уведомления непосредственно внутри приложения. Основной посыл OpenAI понятен: опыт, полученный в ходе разработки Atlas, не пропадет. Он помог инженерам понять, как именно ИИ-агенты могут помогать людям при работе в открытом вебе. Этот опыт уже воплощен в новых моделях Sol, Terra и Luna, которые стали сердцем обновленной экосистемы.

Для пользователей это означает переход к более стабильной и функциональной настольной платформе, которая не требует отказа от любимых инструментов, а наоборот – расширяет их возможности с помощью новых агентов и более глубокой интеграции с операционной системой.