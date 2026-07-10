Попри великі сподівання на старті, проєкт Atlas проіснував менше року, а його функції тепер стануть основою для універсальної десктопної програми. Про це повідомляє видання Android Authority.

Новий етап для ChatGPT

Історія Atlas почалася в жовтні 2025 року, коли браузер уперше з'явився на платформі Mac. Головною ідеєю було створення середовища, де штучний інтелект не просто відповідає на запитання, а безпосередньо взаємодіє з вебконтентом.

Проте шлях продукту виявився коротким: він не встигне відсвяткувати навіть свою першу річницю. Компанія вирішила, що розвиток окремого браузера розпорошує ресурси, тоді як користувачі потребують глибшої інтеграції ШІ у свої звичні робочі інструменти. Версія для Windows так і не вийшла.

Усі ці можливості ми побудували на основі того, що дізналися від користувачів Atlas, які ризикнули протестувати новий браузер,

– прокоментував представник OpenAI Джеймс Сан.

Що прийде на заміну Atlas?

Замість підтримки окремого браузера OpenAI зосередилася на розвитку нової десктопної програми ChatGPT. Вона об'єднує в собі можливості, які раніше були розкидані по різних продуктах. До складу нового додатка увійшли агент ChatGPT Work та інструментарій Codex, який раніше існував як окремий застосунок для програмістів.

Така консолідація дозволяє OpenAI запропонувати потужні браузерні можливості безпосередньо всередині програми. Тепер користувачам не потрібно змінювати свій основний браузер, щоб отримати доступ до складних функцій агентів ШІ.

Крім того, компанія активно розвиває плагін для Chrome, який дозволяє інтегрувати ChatGPT у робочий процес користувача без переходу на нове програмне забезпечення.

Цей плагін отримав оновлену функцію "Side chat" (бічний чат). Вона дозволяє нейромережі бачити повний контекст поточної сторінки, включаючи виділений текст. Більше того, ШІ отримав можливість керувати вкладками, доступ до локальної файлової системи та встановлених розширень. Таким чином, OpenAI фактично перенесла "мізки" Atlas у ті браузери, якими люди вже звикли користуватися щодня.

Коли Atlas перестане працювати?

Процес виведення браузера з експлуатації вже розпочали. Офіційною датою припинення підтримки призначили 8 серпня 2026 року. До цього часу користувачі Atlas зможуть продовжувати роботу в звичному режимі, але нових функцій додавати не будуть.

Компанія обіцяє надіслати всім клієнтам детальні інструкції електронною поштою та вивести відповідні сповіщення безпосередньо всередині програми. Основний посил OpenAI зрозумілий: досвід, отриманий під час розробки Atlas, не зникне. Він допоміг інженерам зрозуміти, як саме ШІ-агенти можуть допомагати людям під час роботи у відкритому вебі. Цей досвід уже втілили в нових моделях Sol, Terra та Luna, які стали серцем оновленої екосистеми.

Для користувачів це означає перехід до більш стабільної та функціональної десктопної платформи, яка не вимагає відмовлятися від улюблених інструментів, а навпаки – розширює їхні можливості за допомогою нових агентів і глибшої інтеграції з операційною системою.