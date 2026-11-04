OpenAI закрывает ChatGPT Classic: когда исчезнет старая программа и что станет с вашими данными
Компания OpenAI назначила дату окончательного отключения программы ChatGPT Classic для компьютеров. Пользователям придется перейти на новую версию, однако разработчики гарантируют полное сохранение всех предыдущих диалогов.
Крайний срок для перехода и сохранения истории бесед
Пользователи старого приложения для компьютеров начали получать уведомления о том, что программа окончательно прекратит работу 30 января 2027 года. Как заверили в OpenAI, пользователям не придется начинать диалоги с нуля. Все сохраненные беседы и полная история запросов автоматически останутся доступными в новом десктопном клиенте, который вышел несколько месяцев назад.
ChatGPT Classic – это прежняя компьютерная версия чат-бота, которую переименовали после выпуска нового поколения программы в июле. С тех пор классический клиент не получал новых возможностей, в то время как разработчики сосредоточили все внимание на модернизации новой платформы. Теперь для дальнейшего доступа к искусственному интеллекту на компьютере пользователям придется загрузить актуальную версию программы.
Единое рабочее пространство и общие лимиты для разработчиков
В ближайшие недели компания Сэма Альтмана начнет публичное тестирование обновленного интерфейса. Он объединит два ранее разделенных блока – Chat и Work. Пользователи смогут переходить от текстового диалога к сложным задачам в едином окне, не переключая вкладки. В частности, прямо во время общения можно будет прикреплять рабочие файлы, давать указания по верстке сайтов или созданию презентаций и отслеживать процесс выполнения в реальном времени.
Инструмент для программирования Codex продолжит работу как автономный сервис внутри настольного приложения. Однако начиная с декабря тарифы будут предусматривать общий лимит использования для ChatGPT и Codex. Расход ресурса будет зависеть от сложности задачи и выбранной ИИ-модели: обработка сложных запросов потребует большего количества системных ресурсов.
Следить за остатком доступных запросов и временем обнуления лимита можно в разделе "Настройки" – "Использование". Если лимит исчерпан, пользователи могут дождаться обновления счетчика, приобрести дополнительные кредиты или выбрать тарифный план с большим лимитом. При этом базовый режим быстрого чата не будет расходовать общие лимиты.