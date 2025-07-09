OpenAI готовится запустить ИИ-браузер для конкуренции с Google Chrome

OpenAI, стоящая за популярным сервисом ChatGPT, готовится к выпуску собственного веб-браузера, который обещает изменить привычный способ взаимодействия с интернетом. По информации источников, запуск этого продукта запланирован на ближайшие недели, а его цель –составить конкуренцию Google Chrome, который доминирует на рынке.

Что известно о новинке от OpenAI

Новый браузер от OpenAI базируется на технологии искусственного интеллекта, что позволяет переосмыслить процесс веб-серфинга. Вместо традиционного перехода между сайтами, пользователи смогут взаимодействовать с контентом через чат-интерфейс, подобный ChatGPT. Это означает, что некоторые запросы можно будет обрабатывать непосредственно в браузере, не открывая внешние веб-страницы. Например, вместо поиска информации через несколько вкладок, браузер может предоставить ответ в формате диалога, опираясь на актуальные данные из интернета, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Кроме того, браузер, вероятно, будет иметь встроенного ИИ-агента под названием Operator, который способен выполнять рутинные задачи, такие как заполнение форм, покупки товаров, многоэтапный поиск, бронирование услуг и прочее. Это сделает браузер не просто инструментом для просмотра сайтов, а настоящим помощником, который может действовать от имени пользователя.

Хотя о конкретных функциях пока известно немного, можно ожидать, что разработчики обеспечат максимальную интеграцию в рабочие процессы и будут расширять ее со временем.

Браузер OpenAI, по данным источников, построен на основе Chromium – открытой платформы от Google, которая также используется в Chrome, Microsoft Edge и Opera. Это обеспечивает знакомый интерфейс, но с уникальными функциями, которые возможны только благодаря встроенному искусственному интеллекту.

Зачем OpenAI собственный браузер

Этот шаг является частью более широкой стратегии OpenAI по интеграции своих AI-сервисов в повседневную жизнь людей. Компания стремится не просто создавать инструменты, а формировать экосистему, где искусственный интеллект становится неотъемлемой частью как личных, так и профессиональных задач.

Эксперты предполагают, что одной из причин создания собственного браузера является желание OpenAI получить прямой доступ к данным пользователей, что является важным элементом успеха Google. Такие данные позволяют создавать персонализированный опыт и могут стать основой для будущих рекламных стратегий.

На фоне этого запуска стоит упомянуть, что OpenAI имеет внушительную базу пользователей – около 400 миллионов активных еженедельных пользователей ChatGPT. Если хотя бы часть из них перейдет на новый браузер, это может создать давление на Google Chrome, который является основой рекламного бизнеса Alphabet, принося почти 75% доходов компании благодаря таргетированной рекламе.

Конкуренты не спят

Конкуренция будет непростой, ведь Chrome остается стандартом для большинства пользователей из-за своей интеграции с другими сервисами Google и удобство использования. Но Chrome – это наименьшая из проблем, которые возникают перед OpenAI, ведь на горизонте маячат несколько других ИИ- браузеров, в частности Comet от Perplexity и Dia от разработчиков браузера Arc.

Comet

Comet официально запущен 9 июля 2025 года. Сейчас доступен для подписчиков плана Perplexity Max, который стоит 200 долларов, а также для ограниченной группы лиц по приглашениям через список ожидания. Однако браузер, как ожидается, не будет платным всегда. Сейчас только продолжается его тестирование, поэтому компания предоставляет доступ в первую очередь для узкого круга.

Основные функции Comet:

Использует поисковую систему Perplexity как стандартную, предоставляя ответы, сгенерированные ИИ, вместо традиционных результатов поиска.

Имеет встроенного помощника Comet Assistant, который может обобщать электронные письма, события календаря, управлять вкладками и даже выполнять действия, например бронирование или покупки от имени пользователя.

Помощник доступен через боковую панель и может анализировать содержимое открытой страницы, отвечая на вопросы о нем.

Браузер также построен на основе Chromium, что обеспечивает совместимость с расширениями Chrome и легкий импорт закладок. Он использует гибридную архитектуру ИИ, сочетая локальную обработку с облачными возможностями. Comet предлагает локальное хранение данных и несколько режимов отслеживания, включая строгий режим для чувствительных задач.

Пока неизвестно, будут ли все функции бесплатными после полноценного запуска. Вполне возможно, что базовые будут открыты для всех, но особые – только по подписке.

Dia

Dia работает по аналогичному принципу. The Browser Company бросила разработку своего Arc, чтобы дать нам еще один браузер, но теперь с глубокой интеграцией искусственного интеллекта.

Первые пользователи получили доступ 11 июня 2025 года. Пока доступен только на macOS с чипами M1 и выше и по приглашениям. Окончательная дата релиза пока не объявлена, но планируется более широкий доступ после бета-тестирования.

Основные функции:

Имеет встроенный чат-бот в строке URL, который может искать информацию, обобщать документы, отвечать на вопросы об открытых вкладках и даже создавать черновики на основе их содержания.

Функция Skills позволяет создавать фрагменты кода для быстрого доступа к настройкам, а опция History (по желанию) использует историю просмотров за последние 7 дней для персонализации ответов.

Чат-бот адаптируется к стилю пользователя, изменяя тон и параметры кодировки.

Также базируется на Chromium, что обеспечивает знакомый интерфейс и совместимость с веб-стандартами. Dia делает акцент на защите данных, позволяя пользователям контролировать использование истории просмотров.