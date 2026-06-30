Локальный ИИ-помощник в вашем смартфоне: OpenClaw запускает официальное приложение для смартфонов

Проект Clawdbot, который при поддержке OpenAI превратился в OpenClaw, наконец-то получил официальное мобильное приложение. Теперь пользователи могут запустить собственного локального ИИ-агента прямо на своем iPhone или смартфоне с Android.

Как работает OpenClaw?

Популярный ИИ-агент OpenClaw, который ранее работал только через сложные обходные пути, наконец получил официальное мобильное приложение для iOS и Android. Теперь управлять собственным локальным искусственным интеллектом можно прямо с экрана смартфона. Как сообщает издание 9to5Mac, амбициозный проект вышел на совершенно новый уровень. Новое мобильное приложение превращает ваш смартфон в безопасный пульт управления домашним ИИ-сервером.

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Основная философия проекта – это подход local-first (приоритет локальной обработки). Искусственный интеллект находится не на удаленных серверах технологических гигантов, а непосредственно на вашем компьютере или Mac. Этот компьютер выполняет роль шлюза.

К своему локальному серверу вы можете подключить API-ключи от Claude, OpenAI, Gemini или других сервисов. Это позволяет ИИ-модели получать доступ к вашим файлам, браузеру и сообщениям на компьютере для выполнения сложных задач.

Ранее Apple блокировала подобные инструменты автоматизации из-за опасений по поводу безопасности так называемого "vibe coding" (программирования с помощью ИИ). Из-за этого пользователям iOS приходилось общаться со своими локальными ИИ-агентами через обходные пути – чат-боты в Telegram или WhatsApp. Новое нативное приложение полностью заменяет эти неудобные решения.

На что способно новое мобильное приложение?

Приложение предлагает широкий спектр возможностей для интеграции ИИ в повседневную жизнь. Пользователи могут подключиться к своему личному шлюзу с помощью QR-кода или специального кода настройки.

Основные функции приложения:

Голосовой режим Talk: работает как в режиме реального времени, так и в фоновом режиме.

работает как в режиме реального времени, так и в фоновом режиме. Контроль действий: вы можете просматривать и лично утверждать операции, которые ИИ-агент хочет выполнить на вашем компьютере.

вы можете просматривать и лично утверждать операции, которые ИИ-агент хочет выполнить на вашем компьютере. Быстрый обмен: владельцы iPhone могут делиться текстом, ссылками и медиафайлами напрямую из iOS в OpenClaw.

владельцы iPhone могут делиться текстом, ссылками и медиафайлами напрямую из iOS в OpenClaw. Доступ к функциям устройства: по желанию системе можно предоставить доступ к камере, экрану, геолокации, фотографиям, контактам, календарю и напоминаниям.

по желанию системе можно предоставить доступ к камере, экрану, геолокации, фотографиям, контактам, календарю и напоминаниям. Уведомления: приложение отправляет push-уведомления и обновления статуса домашнего сервера.

История создания и поддержка OpenAI

Изначально проект назывался Clawdbot, поскольку его создатель Петер Штайнбергер использовал модель Claude от компании Anthropic. Однако после жалоб Anthropic о нарушении прав на товарный знак разработчику пришлось переименовать проект сначала в Moltbot, а затем – в OpenClaw.

В этом году основатель проекта Петер Штайнбергер присоединился к OpenAI. Хотя мобильные приложения выпустила некоммерческая организация OpenClaw Foundation, OpenAI оказывает проекту определенную поддержку.

Проблемы с Android и риски безопасности

В отличие от приложения для iOS, версия для Android подверглась жесткой критике. Ее дизайн называют слишком упрощенным (элементы интерфейса даже перекрывают системную строку состояния), а пользователи жалуются на многочисленные баги и невозможность подключения к шлюзу. Из-за этого рейтинг приложения в Google Play обвалился до 2,2 звезд.

Кроме того, пользователям следует помнить о безопасности. Поскольку OpenClaw требует широких системных прав на компьютере-шлюзе, он остается уязвимым для атак типа prompt injection (внедрение сторонних инструкций в запросы).

Недавно специалисты по кибербезопасности Palo Alto Networks (Unit 42) обнаружили на официальной платформе плагинов ClawHub пять вредоносных "навыков" (скилов). Они распространяли шпионское ПО AMOS и осуществляли финансовое мошенничество от имени пользователей. Поэтому устанавливать плагины следует с особой осторожностью.