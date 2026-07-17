На Плутоне обнаружили оползни невероятных масштабов, способные похоронить целые земные города

Астрономы обнаружили на поверхности Плутона следы гигантских оползней, масштабы которых поражают воображение. Самые крупные из них занимают площадь в 130 квадратных километров, что позволило бы им полностью погрести под ледяными обломками большой земной город или даже несколько меньших населенных пунктов.

Ледяные лавины на Плутоне

Команда геологов под руководством Марко Эмануэле Дисченци подробно изучила архивные снимки, сделанные зондом NASA New Horizons во время его исторического пролета мимо карликовой планеты в 2015 году. Ученые использовали данные прибора LORRI, который фиксировал объекты размером от 300 метров, пишет Space.com.

Исследователи обнаружили свидетельства шести масштабных оползней. Все они произошли на внутренних стенках трех кратеров, расположенных на западной окраине равнины "Спутник" – знаменитого участка в форме сердца, ставшего визитной карточкой Плутона. Хотя подобные геологические явления ранее наблюдались на Марсе, Церере, спутнике Хароне и некоторых лунах газовых гигантов, для самого Плутона это первое подобное открытие.

Астрономы идентифицировали оползни по характерным признакам: огромным "языкам" обломков, распростершимся по дну кратеров, и вогнутым обрывам в местах отрыва породы. Материал преодолел невероятные расстояния – от 10,1 до 14,5 километра. Для сравнения: один из таких оползней в кратере Кофлин "пролетел" 2,2 километра вниз, прежде чем рассыпаться по поверхности.

Почему Плутон продолжает двигаться?

Высокая подвижность этих лавин объясняется сочетанием низкой гравитации и особенностями местного "камня" – это преимущественно скользкие ледяные обломки, обладающие очень низким коэффициентом трения. Несмотря на то, что Плутон считается холодным и отдаленным миром, эти процессы доказывают его геологическую активность, хотя она и проявляется в масштабах миллионов лет.

Причины этих катастрофических событий остаются предметом дискуссий. Если в случае с кратером Кофлин триггером мог стать удар небольшого метеорита неподалеку, то другие случаи имеют более сложную природу. Исследователи предполагают, что оползни были вызваны термическими напряжениями в льду.

Плутон движется по вытянутой орбите, то приближаясь к Солнцу ближе, чем Нептун, то удаляясь в глубины космоса. Эти колебания температуры заставляют азот, угарный газ и метан то испаряться (сублимироваться), то снова замерзать, что постепенно разрушает крутые склоны кратеров.

Астрономы предполагают, что на Плутоне существует гораздо больше подобных оползней, однако ограниченные возможности съемки во время быстрого пролета миссии New Horizons в июле 2015 года не позволили подтвердить все подозрительные участки. Для окончательных выводов понадобятся новые космические миссии в окрестности Солнечной системы.