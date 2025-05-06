Астрономы обнаружили возле Земли еще один обломок Луны и их может быть больше

В августе 2024 года астрономы из Южной Африки зафиксировали новый объект вблизи Земли –2024 PT5. Это каменистое тело диаметром 8–12 метров, которое двигалось на рекордно низкой скорости – всего 7,2 км/ч. Анализ показал, что по своим характеристикам оно подобно лунным породам, поэтому исследователи признали его вторым известным обломком Луны в околоземном пространстве.

Объект привлек внимание команды Mission Accessible Near-Earth Object Survey (MANOS), которая изучает легко доступные астероиды, информирует 24 Канал. Несколько дней спустя исследователи во главе с Тедди Каретой и Ником Московицем задействовали телескоп Lowell Discovery Telescope, чтобы подробнее проанализировать 2024 PT5.

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Видимые и ближние инфракрасные наблюдения показали, что объект не является типичным астероидом – его спектр напоминает образцы пород, доставленные на Землю в рамках программ "Аполлон" и "Луна-24".

Ученые пришли к выводу, что 2024 PT5 является обломком, выброшенным с поверхности Луны в результате давнего столкновения. По словам Кареты, объект как будто двигался "внутренней полосой" космического шоссе, тогда как Земля – "внешней", и в августе 2024 года их траектории совпали.

К концу сентября 2024 года фрагмент начал отдаляться, но орбитальный анализ свидетельствует, что в 2055 году он снова приблизится к нашей планете.

Это лишь второй случай идентификации лунного обломка среди околоземных объектов. Первым был астероид 469219 Kamoʻoalewa, открытый в 2016 году и признанный обломком Луны в 2021-м. В отличие от него, 2024 PT5 меньше и имеет более молодую поверхность.



Фото 2024 года, на котором зафиксирован 2024 PT5 / Фото Two-Meter Twin Telescope

Если орбита Kamoʻoalewa является квази-спутниковой – он остается вблизи Земли несколько оборотов, не вращаясь вокруг нее – то 2024 PT5 вращается вокруг Солнца и лишь временно пересекает земную траекторию.

Хотя оба тела имеют сходные с земной орбиты, их динамика и физические характеристики существенно отличаются. Это свидетельствует о возможном наличии целой группы ранее не зафиксированных обломков Луны вблизи Земли. По словам Кареты, некоторые из уже известных астероидов, которые выглядят необычно, могут также иметь лунное происхождение.



Кратер Джордано Бруно – возможный источник астероида Kamoʻoalewa / Фото Nature Astronomy

Расчет орбит околоземных объектов зависит от точного определения их происхождения. Если некоторые из них ошибочно классифицированы, это может повлиять на понимание их потенциальной угрозы для Земли. Хотя Карета считает, что вероятность такой ошибки минимальна, он подчеркивает: необходимо ее исключить путем дальнейших исследований.