Ощадбанк подвергся DDoS-атаке: когда заработают сервисы банка
Утром 9 марта клиенты одного из крупнейших государственных банков Украины столкнулись с неожиданными трудностями при использовании мобильных приложений и электронных платежей. Технические системы финансового учреждения перестали отвечать на запросы пользователей, что вызвало волну беспокойства среди вкладчиков.
Почему не работают системы Ощадбанка 9 марта?
События начали стремительно разворачиваться около 10 часов утра, когда автоматизированные системы мониторинга Ощадбанка зафиксировали аномальную активность в сети. Подозревая DDoS-атаку, техническая служба и руководство приняли решение о временном отключении серверов, пишет 24 Канал.
Активация протоколов безопасности является стандартной процедурой в случае возникновения угрозы внешнего вмешательства. Такой шаг, хоть и вызывает неудобства для пользователей, позволяет локализовать потенциальную проблему и провести тщательную диагностику без риска для финансовых активов.
Сейчас специалисты проводят глубокую техническую проверку всех критических систем, чтобы убедиться в отсутствии вредоносного кода или следов несанкционированного доступа.
Представители финансового учреждения уверяют, что ситуация находится под полным контролем. В пресс-службе Ощадбанка отметили, что восстановление стабильной работы всех электронных сервисов и мобильных инструментов состоится в течение одного часа, то есть примерно до 13:00. Клиентов просят сохранять спокойствие, подчеркивая, что такие меры направлены исключительно на усиление киберзащиты.
Не первый случай
Этот инцидент не является единичным в отечественном банковском секторе:
- Стоит вспомнить, что недавно, в ночь на 16 февраля, масштабной хакерской атаке подвергся А-Банк. Тогда ситуация была значительно серьезнее: злоумышленникам удалось осуществить незаконные списания денег со счетов части клиентов. Однако благодаря быстрой реакции атаку удалось подавить, а все утраченные средства были возвращены владельцам в полном объеме. Тот случай специалисты назвали уникальным, поскольку хакеры применили новый тип киберугрозы, который ранее не фиксировали в украинской банковской системе.
- Кроме того, о неудачных попытках взлома своих систем недавно сообщал и monobank.