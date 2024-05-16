Google случайно удалил данные о счете Пенсионного фонда на 125 миллиардов долларов

Даже большие и мощные корпорации порой допускают ошибки. Так, недавно Google случайно удалил частную учетную запись на Google Cloud, которая принадлежала австралийскому пенсионному фонду UniSuper с капиталом 125 миллиардов долларов.

Что произошло

В результате более полумиллиона участников фонда UniSuper не имели доступа к своим счетам около недели. К счастью, компания имела резервную учетную запись у другого облачного провайдера, поэтому сервис был восстановлен 2 мая.

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Генеральный директор Google Cloud Томас Куриан и генеральный директор UniSuper Питер Чун в совместном заявлении сообщили, что это "единственный в своем роде случай", который никогда раньше не случался ни с одним из клиентов Google Cloud по всему миру. Вероятно, таким образом компания пыталась успокоить других своих клиентов, чтобы они не бросились прекращать сотрудничество из-за этого инцидента.

Этого не должно было произойти. Google Cloud определил события, которые привели к этому сбою, и принял меры, чтобы гарантировать, что это не повторится,

– говорится в заявлении.

Они также отметили, что причиной удаления стала "непреднамеренная неправильная конфигурация", что бы это ни означало. Сбой привел к тому, что была удалена подписка пенсионного фонда, что повлекло за собой и удаление всех файлов.

Ситуация ухудшилась еще и тем, что удалились файлы не только на основном сервере, но и все их копии, которые дублировались Google в двух географических регионах как защита от перебоев и потерь. "Когда произошло удаление подписки на частное облако UniSuper, это привело к удалению в обоих этих регионах", – добавили представители компаний.

Дело в том, что такое дублирование может защитить, например, в случае поломки одного сервера или отключения его из сети из-за прекращения электроснабжения – тогда система просто подтянет данные из другого места. Но когда они удаляются на программном уровне по централизованной команде, то исчезают отовсюду.

Но, как уже отмечалось, UniSuper имела резервные копии у другого облачного провайдера, поэтому восстановила данные, хотя на это и ушло определенное время.

Хотя Google уверяет, что эта ошибка никогда раньше не случалась в облаке, возможность сбоев и отключений, вероятно, все же может обеспокоить компании и правительства, которые все чаще переносят свои данные к провайдерам облачного программного обеспечения. В этом году компания сообщила, что клиентами Google Cloud являются около 60% из 1000 крупнейших компаний мира и 90% компаний, разрабатывающих ИИ.