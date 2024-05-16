Google случайно удалил данные о счете Пенсионного фонда на 125 миллиардов долларов
Источник:Guardian
Даже большие и мощные корпорации порой допускают ошибки. Так, недавно Google случайно удалил частную учетную запись на Google Cloud, которая принадлежала австралийскому пенсионному фонду UniSuper с капиталом 125 миллиардов долларов.
Что произошло
В результате более полумиллиона участников фонда UniSuper не имели доступа к своим счетам около недели. К счастью, компания имела резервную учетную запись у другого облачного провайдера, поэтому сервис был восстановлен 2 мая.
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Генеральный директор Google Cloud Томас Куриан и генеральный директор UniSuper Питер Чун в совместном заявлении сообщили, что это "единственный в своем роде случай", который никогда раньше не случался ни с одним из клиентов Google Cloud по всему миру. Вероятно, таким образом компания пыталась успокоить других своих клиентов, чтобы они не бросились прекращать сотрудничество из-за этого инцидента.
Этого не должно было произойти. Google Cloud определил события, которые привели к этому сбою, и принял меры, чтобы гарантировать, что это не повторится,
– говорится в заявлении.
Они также отметили, что причиной удаления стала "непреднамеренная неправильная конфигурация", что бы это ни означало. Сбой привел к тому, что была удалена подписка пенсионного фонда, что повлекло за собой и удаление всех файлов.
Ситуация ухудшилась еще и тем, что удалились файлы не только на основном сервере, но и все их копии, которые дублировались Google в двух географических регионах как защита от перебоев и потерь. "Когда произошло удаление подписки на частное облако UniSuper, это привело к удалению в обоих этих регионах", – добавили представители компаний.
Дело в том, что такое дублирование может защитить, например, в случае поломки одного сервера или отключения его из сети из-за прекращения электроснабжения – тогда система просто подтянет данные из другого места. Но когда они удаляются на программном уровне по централизованной команде, то исчезают отовсюду.
Хотя Google уверяет, что эта ошибка никогда раньше не случалась в облаке, возможность сбоев и отключений, вероятно, все же может обеспокоить компании и правительства, которые все чаще переносят свои данные к провайдерам облачного программного обеспечения. В этом году компания сообщила, что клиентами Google Cloud являются около 60% из 1000 крупнейших компаний мира и 90% компаний, разрабатывающих ИИ.
- Почти полмиллиона компаний по всему миру используют Google Cloud по принципу "платформа как услуга", или как инструмент для работы с клиентами, включая Volkswagen и Royal Bank of Canada.
- Правительство и разведывательные службы США также все чаще используют облачные сервисы для хранения данных.
- Агентство национальной безопасности США заключило соглашение с Amazon на сумму 10 миллиардов долларов о переносе данных разведывательного наблюдения в облако компании.
- А Пентагон заключил контракт на 9 миллиардов долларов с Microsoft, Google, Oracle и Amazon на услуги облачных вычислений.