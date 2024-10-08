Будьте осторожны при работе в Word: Microsoft предупредила о проблеме, которая удаляет ваши файлы

Microsoft предупредила пользователей о новой проблеме, из-за которой Word для Windows удаляет документы вместо того, чтобы их сохранять. Ошибка касается не всех, а также ее можно легко избежать.

Подробнее о проблеме

Как объясняет компания, эта ошибка влияет только на пользователей Word, который поставляется в составе пакета программ Microsoft 365. Баг заметили в версии 2409 из сборки 18025.20104. Вы можете проверить собственную версию программы, перейдя в программе в Файл – Учетная запись – О программе Word.

Смотрите также Microsoft обезвредила часть инфраструктуры российских государственных хакеров

Возникает проблема только в одном случае: когда вы закрываете Word после редактирования и получаете запрос на сохранение. После сохранения изменений таким образом файл может исчезнуть. Если же вы сохраните файл с помощью соответствующей кнопки, а затем закроете документ, все будет в порядке, обещает компания. На файлы, синхронизированные с облаком, это не влияет.

Кроме того, это задело только те локально сохраненные файлы, имеющие в своем названии символ # или расширение с большой буквы, например, .DOCX или .RTF.

Компания получила очень много сообщений по поводу удаленных файлов пользователей и уже изучает проблему. Пока исправление не будет доступно, рекомендуют сохранять файлы с помощью специальной кнопки с изображением дискеты, которую можно найти на панели быстрого доступа сверху.

Если же вы стали жертвой этого неприятного бага, то обязательно проверьте корзину на вашем компьютере с Windows – удаленный документ, скорее всего, будет там и может быть легко восстановлен простым перетаскиванием на рабочий стол или в другую папку.