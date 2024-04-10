Microsoft уже три месяца не закрывает ошибку, которая мешает установке важных обновлений Windows

В течение последних трех месяцев существует баг, который препятствует установке критически важного обновления безопасности для пользователей Windows 10. Проблема остается не решенной и Microsoft, похоже, не спешит ее исправлять.

Обновление KB5034441, предназначенное для устранения уязвимостей безопасности в разделе восстановления Windows 10, не может установиться у многих пользователей, несмотря на то, что оно было выпущено несколько месяцев назад.

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Microsoft знает об этой проблеме еще с января, но до сих пор не предоставила окончательного решения или графика ее решения.

Как это проявляется

Основная проблема заключается в том, что обновление не устанавливается должным образом, что часто приводит к ошибке с кодом 0x80070643.

Эта ошибка обычно возникает, когда на разделе восстановления недостаточно места для размещения обновления, что делает пользователей уязвимыми к потенциальным нарушениям безопасности.

В частности, обновление KB5034441 устраняет критическую уязвимость в шифровании BitLocker (CVE-2024-20666), которая может привести к несанкционированному доступу к зашифрованным данным, если ее не исправить.

Microsoft не спешит исправлять проблему

В ответ на сообщения пользователей Microsoft признала наличие проблемы и рекомендовала увеличить размер раздела восстановления как потенциальный обходной путь. Кроме того, компания предоставила сценарий PowerShell как альтернативный метод для ручной установки исправления безопасности BitLocker.

Однако это решение оказалось непоследовательным в решении проблемы установки, оставляя пользователей разочарованными и уязвимыми к угрозам безопасности.

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Microsoft до сих пор не сообщила конкретных сроков, когда пользователи могут рассчитывать на окончательное исправление. Тем временем пользователям Windows 10 рекомендуется изучать альтернативные меры безопасности, чтобы уменьшить потенциальные риски, связанные с неустановленным обновлением.