Оновлення KB5034441, призначене для усунення вразливостей безпеки в розділі відновлення Windows 10, не може встановитися у багатьох користувачів, попри те, що воно було випущене кілька місяців тому.

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Microsoft знає про цю проблему ще з січня, але досі не надала остаточного рішення або графіку її вирішення.

Як це проявляється

Основна проблема полягає в тому, що оновлення не встановлюється належним чином, що часто призводить до помилки з кодом 0x80070643.

Ця помилка зазвичай виникає, коли на розділі відновлення недостатньо місця для розміщення оновлення, що робить користувачів вразливими до потенційних порушень безпеки.

Зокрема, оновлення KB5034441 усуває критичну вразливість в шифруванні BitLocker (CVE-2024-20666), яка може призвести до несанкціонованого доступу до зашифрованих даних, якщо її не виправити.

Microsoft не спішить виправляти проблему

У відповідь на повідомлення користувачів Microsoft визнала наявність проблеми і рекомендувала збільшити розмір розділу відновлення як потенційний обхідний шлях. Крім того, компанія надала сценарій PowerShell як альтернативний метод для ручного встановлення виправлення безпеки BitLocker.

Однак це рішення виявилося непослідовним у вирішенні проблеми встановлення, залишаючи користувачів розчарованими та вразливими до загроз безпеки.

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Microsoft досі не повідомила конкретних термінів, коли користувачі можуть розраховувати на остаточне виправлення. Тим часом користувачам Windows 10 рекомендується вивчати альтернативні заходи безпеки, щоб зменшити потенційні ризики, пов'язані з невстановленим оновленням.