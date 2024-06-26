5 самых крутых дизайнов стеклянной крыши в автомобилях

Производители автомобилей испытывают очень большую конкуренцию, ведь сегодня на рынке присутствуют десятки компаний. Поэтому они вкладывают деньги и время не только в качество своего продукта, но и в его дизайн. Одним из вариантов выделиться всегда была крыша машины. Вот 5 интересных вариантов, которые выходят за рамки скучной закрытой крыши или стекла на всю ее поверхность.

Nissan Quest

Третье поколение Nissan Quest – один из самых уникальных микроавтобусов, которые когда-либо были созданы. От панели приборов в форме стола до авангардного внешнего дизайна, он не был похож ни на что другое на дорогах того времени.

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Покупатели могли заказать Quest с четырьмя большими окнами в крыше, по одному для каждого пассажира во втором и третьем рядах, в дополнение к обычному люку для пассажиров впереди. Это создало свежий и яркий интерьер, где было много света и возможность естественной вентиляции.



Третье поколение Nissan Quest / Фото Nissan

Bugatti Chiron

В 2018 году Bugatti выпустил машину Chiron с крышей под названием Sky View. Две неподвижные панели длиной 25,6 дюйма каждая были изготовлены из тонких слоев стекла, однако благодаря нескольким слоям, наложенным друг на друга, крыша была прочной.

Bugatti утверждает, что опция SkyView также визуально увеличила пространство в салоне, делая его более объемным и привлекательным.



Sky View в Bugatti Chiron / Фото Bugatti

Nissan Maxima

Nissan Maxima шестого поколения был значительным отступлением в дизайне от предыдущего поколения. Это был спортивный седан, который в то время не был похож ни на что другое — по желанию его можно было приобрести даже в оранжевом цвете.

Одной из самых уникальных и запоминающихся особенностей этого поколения была фиксированная стеклянная панель SkyView в крыше. Похожая на щель для тостера, узкая стеклянная панель проходила прямо по центру крыши.

Если же вы не хотели этого, вы все равно могли заказать обычный люк в крыше.



SkyView в Nissan Maxima шестого поколения / Фото Nissan

Jeep Liberty

Jeep рассматривал второе поколение Liberty как преемника Cherokee, и его коробкообразный дизайн, безусловно, выглядел соответствующим образом.

Чтобы заинтересовать клиентов, Jeep предложил для Liberty раздвижную тканевую крышу под названием Sky Slider. Двигатели оттягивали тканевое покрытие назад, складывая его в складки над задним сиденьем.

Хоть это и выглядело круто, но с годами Sky Slider оказался головной болью для владельцев – настолько, что NHTSA (Национальная Администрация Безопасности Дорожного Движения США) была завалена жалобами от покупателей.



Sky Slider в Jeep Liberty / Фото Jeep

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Pontiac G6

Еще во времена существования Pontiac бренд предлагал среднеразмерный G6 в трех вариантах кузова: седан, купе и кабриолет с откидным верхом. Седан можно было приобрести с хитрой четырехскатной панорамной крышей. При открытии три задних стекла сдвигались назад и накладывались друг на друга, а переднее поднималось вверх.

Выглядело круто, но не все было так хорошо. Несмотря на то, что стекло складывалось снаружи, оно уменьшало пространство над задними сиденьями, а со временем крыша была подвержена скрипам, дребезжанию и другим проблемам с качеством.



Pontiac G6 / Фото Pontiac

Это все – старые модели машин, ведь сегодня производители менее склонны к таким экспериментам, отдавая предпочтение более сдержанным вариантам дизайна, проверенным временем.