На острове Солнца нашли следы поселения возрастом 5500 лет, и это намного раньше, чем считалось

Ученые пересматривают официальную хронологию высокогорного озера Титикака в Боливии, которое веками считалось колыбелью древних цивилизаций. Благодаря современным методам анализа находок, которые десятилетиями хранились в архивах, удалось установить точный возраст первых поселений на острове Солнца. Эти данные меняют представление о мобильности и развитии технологий в Андах.

Почему находки на острове Солнца заставляют переписать историю Анд?

Научный прорыв стал возможным благодаря повторному исследованию артефактов из археологического участка Чушукуллу, который впервые был раскопан еще тридцать лет назад. Использование современного метода ускоряющей масс-спектрометрии (AMS) позволило получить гораздо более точные даты по сравнению с теми, что были доступны археологам в прошлом веке. Результаты оказались потрясающими, пишет Arkeonews.

Первые следы человеческой деятельности на острове датируются серединой четвертого тысячелетия до нашей эры, а именно периодом между 3 635 и 3 381 годами до нашей эры. Это означает, что люди поселились здесь по меньшей мере на семьсот лет раньше, чем считалось до сих пор.

Одним из важнейших последствий этого открытия является пересмотр истории развития водного транспорта. Остров Солнца расположен посреди глубоких вод, и геологические данные свидетельствуют о том, что даже в периоды значительного снижения уровня озера он оставался изолированным от материка.

Хотя между 6 050 и 2 050 годами до нашей эры уровень воды в озере Титикака был на 50 – 100 метров ниже современного, глубина окружающих впадин все равно превышала эти показатели. Так что, первые поселенцы могли добраться до острова только с помощью специальных плавсредств. Это доказывает, что технологии судоходства в регионе появились на целую тысячу лет раньше, чем предполагали предыдущие модели.

Как они жили

Жизнь на острове в четвертом тысячелетии до нашей эры не была изолированной. Археологи обнаружили в Чушукуллу многочисленные предметы из материалов, которые не встречаются на острове естественным путем. Среди находок есть обсидиан, яшма, кварцит, розовый кварц и другие породы камня.

Анализ обсидиана показал, что его привозили из источников Чивай, расположенных на значительном расстоянии на материке, рассказывают авторы в журнале Latin American Antiquity. Это свидетельствует о существовании разветвленной сети обмена, где товары перемещали не только караванами лам, но и с помощью лодок через открытую воду.

Поселение Чушукуллу демонстрирует постепенный переход древних общин к оседлому образу жизни. Хотя на ранних этапах ученые не зафиксировали капитальных архитектурных сооружений, непрерывность культурных слоев указывает на длительное и регулярное использование этой территории в течение тысячелетий – до 160 года до нашей эры.



Остров Солнца на озере Титикака / Скриншот 24 Канала/Airbus, CNES / Landsat / Copernicus, Maxar Technologies

Место для жизни было выбрано чрезвычайно удачно: рядом с бухтой Чалла располагались богатые пресноводные болота. Это обеспечивало людей стабильными ресурсами: рыбой, водоплавающими птицами и камышом тотора, который использовался как для строительства, так и в пищу.

Более поздние культурные слои острова раскрывают детали появления керамики, которая стала частью быта местных жителей между двенадцатым и десятым веками до нашей эры. Стилистически эти изделия соответствуют образцам, найденным на материковой части бассейна Титикаки, что подтверждает прочные социальные и технологические связи островитян с широким регионом Анд.

Таким образом, остров Солнца, который позже стал сакральным центром империи инков, играл ключевую роль в развитии сложных обществ еще задолго до появления крупных государств.