Москва без сети, банкоматов и аэропорта: россиянам наконец отключили интернет

Жители крупнейших российских мегаполисов столкнулись с масштабными перебоями в работе мобильного интернета. Ограничения, которые одновременно затронули Москву и Санкт-Петербург, существенно повлияли на работу городских сервисов и повседневную жизнь миллионов "людей".

Что происходит с интернетом в России?

С самого утра жители Москвы и Санкт-Петербурга начали массово сообщать о полном отсутствии мобильного интернета. Проблемы со связью имеют глобальный характер для этих регионов: сеть исчезла сразу в нескольких районах российской столицы, причем ситуация оказалась настолько серьезной, что перестали функционировать даже так называемые "белые списки" – специальные перечни ресурсов, которые обычно остаются доступными во время точечных блокировок. 24 Канал подытоживает сообщения российских и украинских СМИ об этом.

Согласно данным мониторинговых сервисов DownDetector и Detector404, резкий всплеск жалоб пользователей начался около 08:00 утра, о чем пишут "Фонтанка SPB Online" и российская служба BBC News в Telegram.

Проблемы коснулись абсолютно всех крупнейших операторов связи, среди которых МТС, Т2 (бывший Tele2), "Билайн" и Yota. В частности, у оператора Т2 перебои зафиксированы не только в пределах Москвы, но и по всей Московской области.

BBC News цитирует российского политолога Михаила Виноградова, который подтвердил критичность ситуации в своем телеграмм-канале: "Центр Москвы. Мобильный интернет не работает. В том числе и белые списки. Ночью еще работало", – написал он.

Ситуация осложняется тем, что через мобильные сети невозможно не только выйти в интернет, но и даже отправить обычное SMS-сообщение. Единственным способом получить доступ к сети для владельцев смартфонов остается подключение через Wi-Fi. Мобильные устройства сейчас фактически превратились в офлайн-гаджеты, если они не имеют доступа к стационарным точкам доступа.

Почему блокируют интернет?

Причины такого масштабного отключения были известны заранее благодаря предупреждениям, которые рассылали операторы связи от имени российских властей. Накануне 9 мая 2026 года москвичи начали получать сообщения о возможных ограничениях, которые официально объясняются мерами безопасности при подготовке к массовым мероприятиям.

В официальных рассылках было указано: "В целях обеспечения мер безопасности в Москве возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и смс в период подготовки и проведения праздничных мероприятий с 5 по 9 мая".

Последствия гораздо шире

Отсутствие мобильного интернета уже привело к серьезным сбоям в работе городской инфраструктуры, в частности транспортной отрасли. Больше всего пострадали водители такси, чья работа полностью зависит от онлайн-карт и систем получения заказов, пишет Readovka. Издание говорит, что "из-за сбоев в работе мобильного интернета таксисты оккупировали столичные фастфуды", чтобы воспользоваться бесплатным Wi-Fi и попытаться взять хоть какой-то заказ.

Те же, кому не хватило места вблизи роутеров, вынуждены выезжать за пределы МКАД (Московская кольцевая автомобильная дорога), поскольку на территории области мобильный интернет кое-где продолжает функционировать. Некоторые водители из-за невозможности нормально работать решили вообще устроить себе выходные дни до момента восстановления полноценной связи.

Ни один аэропорт Москвы не работает, банкоматы остановились

Ситуация в Москве напоминает репетицию настоящего технологического апокалипсиса. Сейчас ни один аэропорт российской столицы не функционирует. Это привело к тому, что жители мегаполиса вынуждены возвращаться к стандартам жизни времен Советского Союза, пишет "Реальная война". Возникают серьезные трудности с оплатой парковочных мест, а во многих магазинах и на автозаправочных станциях принимают исключительно наличные.

Проблемы затронули даже банковскую сферу: банкоматы массово отказываются обслуживать клиентов, а некоторым москвичам даже не начисляется заработная плата из-за сбоев в системах.

Что говорят в Украине

Эксперты из Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины отмечают, что такие события являются признаком слабости режима.

Массовые ограничения связи и объявленное Путиным "праздничное" перемирие в очередной раз показали, что несмотря на все старания ru-пропаганды кремль на самом деле не в состоянии защитить главные российские города для проведения "сакральных" для России действ,

– прокомментировали на странице ЦПИ.

Кроме того, по мнению аналитиков Центра, ситуация с парадом используется как повод для усиления цифрового "железного занавеса" и ограничения свобод граждан.

Печальный парад

Нынешний парад вообще обещает быть специфическим: впервые за 19 лет он пройдет без участия военной техники, а сам Кремль будет полностью закрыт для посетителей.

Как долго продлятся ограничения?

Ограничения в Москве и Санкт-Петербурге продлятся как минимум до 9 мая. К этому времени жителям советуют максимально использовать Wi-Fi вместо мобильного интернета, хотя даже доступ к сайтам из так называемых "белых списков" остается под вопросом.

Российская столица, которая годами пыталась казаться современным технологическим центром, за несколько дней превратилась в зону с ограниченным доступом к базовым цифровым благам, демонстрируя уязвимость системы перед новыми вызовами войны.

Диктатор боится дронов

Дополнительно напомним, что 4 мая 2026 года, выступая на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване, Владимир Зеленский сделал ряд резонансных заявлений. Он отметил, что если Россия проведет 9 мая парад без военной техники, это будет означать, что россияне опасаются появления украинских дронов над Красной площадью.

Зеленский прямо заявил, что отсутствие оружия на параде свидетельствует о страхе Кремля, в частности перед украинскими беспилотниками. Он подчеркнул, что это лето станет моментом, когда путин будет решать: расширять войну или переходить к дипломатии, пишет Liga.net.

Отдельно – уже не от Зеленского – появились данные из отчета одной из европейских разведок, что Федеральная служба охраны РФ с марта 2026 года значительно усилила меры безопасности вокруг Путина из-за опасений заговора или попытки госпереворота, а сам диктатор большинство времени проводит в бункерах и боится покушения на него с помощью дронов.