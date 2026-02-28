В Иране почти полностью отключили интернет из-за боевых действий
- В Иране зафиксировали почти полное отключение интернета, уровень подключенности составляет около 4% от обычного.
- Инцидент произошел на фоне боевых операций США и Израиля, подобно мерам, примененных во время прошлогодней войны с Израилем.
В Иране наблюдается почти полный блэкаут интернета. Уровень национального соединения упал до около 4% от обычного.
В Иране зафиксировано почти полное отключение интернета, сообщает мониторинговая организация NetBlocks.
Что известно об отключении интернета в Иране?
В NetBlocks отметили, что инцидент произошел на фоне боевых операций США и Израиля и соответствует мерам, которые власти Ирана применяли во время прошлогодней войны с Израилем.
Подтверждено: данные сети свидетельствуют, что Иран сейчас находится в условиях почти полного блекаута интернета, а уровень национальной подключенности составляет около 4% от обычного,
– говорится в сообщении организации.
Иранский политик Реза Пахлеви призвал население страны следить за своими соцсетями, где он сообщит, когда нужно будет выйти на улицы для "возвращения своей страны".
Ранее, в течение большей части января, иранцы также имели серьезные проблемы с доступом к сети, когда власти ограничили онлайн-коммуникацию во время подавления антиправительственных протестов.
Что известно о предыдущих отключениях интернета в Иране?
В июне 2025 года Иран столкнулся с масштабными перебоями в работе интернета на фоне израильских ударов и кибератак, что существенно усложнили доступ к внешнему миру и привели к блокированию ряда западных сервисов, в частности WhatsApp и Instagram.
В то же время Национальная информационная сеть Ирана продолжала функционировать. Как один из возможных способов обхода ограничений рассматривали систему Starlink, однако ее использование в стране официально запрещено.
Подобные ограничения не являются беспрецедентными для Ирана. Ранее, в частности во время протестов 2019 года, власть уже вводила полный интернет-блэкаут.