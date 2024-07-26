Ученые нашли еще один океанический цикл, похожий на Эль-Ниньо, который нагревает планету

Наблюдения показали, что климатическая модель, подобная горячим океаническим течениям Эль-Ниньо, начинается вблизи Новой Зеландии и Австралии, вызывая изменения температуры во всем Южном полушарии. Судя по всему, пока первый цикл отступил в пользу своей холодной противоположности, этот новый скоро наберет обороты.

Что это такое и как оно работает

Еще с 2021 года климатологи знали о некой закономерности, влияющей на колебания температуры морской поверхности в регионе, но не понимали, как она работает. В новом исследовании, опубликованном 6 июля, ученые впервые успешно смоделировали эту закономерность. Они назвали этот климатический феномен "Циркумполярный волновой паттерн Южного полушария – 4" (SST-W4).

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Это открытие похоже на поиск нового выключателя в климате Земли. Это показывает, что относительно небольшой участок океана может иметь широкомасштабное влияние на глобальную погоду и климатические модели,

– говорит ведущий автор исследования Баладжи Сенапати, исследователь динамики климата в Университете Рединга в Великобритании.

Модель SST-W4 имеет некоторые общие черты с Эль-Ниньо — климатическим циклом в Тихом океане, который влияет на погодные условия во всем мире, давая сильный эффект потепления. Однако модель SST-W4 возникает независимо от Эль-Ниньо и других известных погодных систем.

Чтобы отследить закономерность, исследователи использовали климатический эмулятор под названием SINTEX-F2 для моделирования 300-летних климатических условий. Моделирование выявило ежегодные колебания температуры морской поверхности в период с декабря по февраль, вызванные круговой моделью из четырех чередующихся теплых и прохладных областей.

Волнообразный паттерн выходит из своей начальной точки в юго-западной части субтропического Тихого океана и путешествует вокруг Южного полушария под действием сильных ветров, говорится в сообщении.

Теперь, когда исследователи смоделировали модель SST-W4, они могут лучше прогнозировать погодные явления к югу от экватора. "Понимание этой новой погодной системы может значительно улучшить прогнозирование погоды и климата, особенно в Южном полушарии. Это может помочь объяснить климатические изменения, которые ранее были загадочными, и улучшить нашу способность прогнозировать экстремальные погодные и климатические явления", — резюмирует Баладжи Сенапати.