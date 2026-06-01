Клубничное полнолуние и парад планет: главные астрономические события июня, которые не стоит пропускать
Первый месяц лета 2026 года готовит для наблюдателей настоящий небесный спектакль. Несмотря на короткие ночи, июнь предложит уникальные возможности увидеть самые яркие планеты Солнечной системы, насладиться эстетикой особого полнолуния и вспомнить о важности космической безопасности.
Планетарные "объятия" и парад на вечернем небе
Июнь станет месяцем триумфального возвращения Юпитера на ночное небо. Самая большая планета нашей системы, которая некоторое время оставалась в тени, теперь стремительно приближается к яркой Венере. Об этом пишет издание Popular Science.
Уже 9 июня наблюдатели смогут увидеть их максимально близкое соединение над северо-западным горизонтом сразу после захода Солнца. Хотя рядом можно будет разглядеть звезды Кастор и Поллукс из созвездия Близнецов, сами планеты будут настолько яркими, что их легко увидеть невооруженным глазом.
Однако настоящая кульминация планетарных событий ожидает нас 12 июня. В этот день состоится так называемый мини-парад планет, в котором примут участие Меркурий, Венера и Юпитер. Они выстроятся в одну линию с точки зрения земного наблюдателя вдоль эклиптики – воображаемого пути, которым движутся небесные тела по небосводу. Лучшее время для наблюдений наступает примерно через 30 – 60 минут после местного захода Солнца, пишет Star Walk.
Этот парад планет является одним из самых легких для наблюдения в 2026 году, поскольку все три объекта можно увидеть невооруженным глазом,
– прокомментировали эксперты Star Walk.
Самой сложной задачей будет поиск Меркурия, поскольку он расположен очень близко к горизонту в лучах сумерек. Для успешного наблюдения специалисты советуют найти открытую местность без высоких зданий или деревьев в западном направлении.
Дополнительным бонусом станет 16 – 17 июня, когда к планетарному трио присоединится тонкий серп молодой Луны, создавая идеальную композицию для ночных фотографий.
Солнцестояние: пик лета и наклон земной оси
Технически самый длинный день 2026 года приходится на 21 июня. Именно тогда наступает летнее солнцестояние – момент, когда северное полушарие Земли максимально наклонено к Солнцу. Астрономически это явление обусловлено тем, что ось вращения нашей планеты не перпендикулярна к ее орбите, а имеет наклон примерно 23,44 градуса.
Этот наклон остается постоянным, поэтому во время движения Земли вокруг Солнца угол, под которым лучи падают на поверхность, меняется. Именно это вызывает смену времен года. В этом году летнее солнцестояние официально наступит в 22:22 по североамериканскому восточному времени или 05:22 по киевскому времени. В этот день Солнце поднимается на самую высокую точку над горизонтом в северном полушарии, даря нам самый длинный период светового дня.
Клубничное полнолуние и угрозы из космоса
В конце месяца, 29 июня, на небе взойдет полная Луна, которую традиционно называют Клубничной. Это название происходит от индейских народов Северной Америки, в частности алгонкинов, оджибве, дакота и лакота, которые связывали эту фазу спутника с периодом сбора урожая дикой клубники.
Это прекрасное и довольно поэтическое имя, которое идеально подходит Луне, что взойдет в конце длинных июньских сумерек,
– говорит автор Popular Science Том Хокинг.
Завершает календарный месяц День астероида, который отмечают 30 июня. Эту дату выбрали не случайно – она чтит память о Тунгусском событии 1908 года. Тогда падение космического тела в Сибири вызвало взрыв такой силы, что ударная волна ощущалась даже в Индонезии, а более 2023 квадратных километров леса сравняло с землей.
В 2014 году Организация Объединенных Наций официально объявила 30 июня днем повышения осведомленности о рисках столкновения с астероидами. Интересно, что одним из инициаторов введения этого дня стал Брайан Мэй – легендарный гитарист группы Queen, который также является профессиональным астрофизиком. Даже в те периоды, когда он не играет на гитаре, Мэй активно занимается научной деятельностью и популяризацией космоса.
Хотя за последние сто лет Земля не получала значительных ударов из космоса, ученые напоминают о необходимости постоянного мониторинга околоземных объектов.