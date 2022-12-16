200 тысяч долларов на ветер: немецкая таможня уничтожила посылки с устройствами для России
Источник:Zhovner Hub
Разработчики мобильного мультитула для хакеров Flipper Zero сообщили, что отправленный через "Почту России" груз устройств задержала немецкая таможня. Груз на сумму около 200 тысяч долларов был уничтожен без возврата и компенсаций.
Flipper Zero представляет собой компактный мультитул, оснащенный радиомодулем на основе чипа TI CC1101 с частотным диапазоном 300-928 мегагерц, в котором работает много устройств и систем с дистанционным управлением. Идея состоит в том, чтобы в одном гаджете собрать все инструменты для взлома беспроводных устройств.
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Что известно
В большинстве стран, включая Россию, устройство считается абсолютно законным и не попадает под какие-либо запреты и ограничения. Однако немецкие власти приняли решение, что Flipper Zero подпадает под экспортные санкции ЕС, ограничивающих доступ России к передовым технологиям – дронам, ПО для шифрования, полупроводников и прочего, поэтому отправка этой партии устройств (предварительные заказы и заказы из Kickstarter) была заблокирована.
Груз на сумму 200 000 долларов отправила через Германию сама "Почта России" – там она до сих пор имеет логистический хаб. Производитель Flipper Zero сообщил, что попытается прислать оставшиеся в России заказы по другой схеме, но у него нет уверенности, что это сработает.
Стоимость одного Flipper Zero составляет 169 долларов. Разработчики утверждают, что в заводской прошивке нет функций взлома, в частности, брутфорса и других потенциально вредных возможностей. Однако код проекта открытый, поэтому пользователи могут легко смогут добавлять в свой девайс любые алгоритмы.