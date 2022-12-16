Flipper Zero являє собою компактний мультитул, оснащений радіомодулем на основі чипа TI CC1101 з частотним діапазоном 300-928 мегагерців, у якому працюють багато пристроїв і систем з дистанційним управлінням. Ідея полягає в тому, щоб в одному ґаджеті зібрати всі інструменти для злому бездротових пристроїв.

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Що відомо

У більшості країн, включно з Росією, пристрій вважається абсолютно законним і не підпадає під будь-які заборони та обмеження. Однак, німецька влада ухвалила рішення, що Flipper Zero потрапляє під експортні санкції ЄС, які обмежують доступ Росії до передових технологій – дронів, ПЗ для шифрування, напівпровідників та іншого, тому відправлення цієї партії пристроїв (попередні замовлення і замовлення з Kickstarter) було заблоковано.

Вантаж на суму 200 000 доларів відправила через Німеччину сама "Пошта Росії" – там вона досі має логістичний хаб. Виробник Flipper Zero повідомив, що спробує надіслати замовлення, що залишилися в Росії, за іншою схемою, але він не має впевненості, що це спрацює.

Вартість одного Flipper Zero становить 169 доларів. Розробники стверджують, що в заводській прошивці немає функцій злому, зокрема брутфорса та інших потенційно шкідливих можливостей. Однак код проєкту відкритий, тому користувачі можуть легко зможуть додавати у свій девайс будь-які алгоритми.