Як повідомляє 24 канал, Meraki – це один з найбільших у світі розробників хмарних і мережевих рішень. Вона постачає роутери, точки доступу та інші мережеві пристрої. У листопаді 2022 року компанія без попередження заблокувала всі користувацькі профілі та пристрої росіян, але їм вдалося обійти заборони шляхом приховування реальної IP-адреси. Цей спосіб працює поки що тільки з точками доступу, але скоро навіть ця лазівка буде закрита.

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Що відомо

На початку грудня, компанія тимчасово зняла заборону, пише російське видання CNews. Причини цього рішення невідомі, але ймовірно, воно було прийняте, щоб перейти від часткового блокування, яке діяло не так, як задумувала Meraki, до повного й остаточного.

Таким чином з 21 грудня 2022 року абсолютно всі мережеві пристрої Meraki (роутери та хмарні точки доступу), що перебувають у Росії, будуть відключені від хмарних сервісів компанії та заблоковані. Також вони зникнуть з особистого кабінету власників у хмарі. Вимкнення обладнання відбуватиметься на основі даних про геолокацію.

Російські та білоруські користувачі Meraki отримали сповіщення електронною поштою, де сказано, що пристрої бренду будуть заблоковані на рівні серверів і перестануть отримувати оновлення прошивки. Бренд вказує, що діє згідно з американським законодавством і виконує вимоги регуляторів і материнської компанії Cisco.