ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск: в чем обвиняют основателя Telegram

ФСБ России официально объявила основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в международный розыск. Российские спецслужбы предъявили ему обвинения в содействии террористической деятельности, утверждая, что платформа стала инструментом подготовки преступлений против безопасности страны.

Почему мессенджер и его основатель оказались под прицелом?

Главной претензией силовиков стал отказ администрации платформы удалять каналы, чаты и боты, относящиеся к Украине. Российская сторона уверена, что эти инструменты активно помогают готовить теракты и массовые убийства на территории страны. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на публикации российских СМИ.

Администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, активно используемые спецслужбами Украины для подготовки терактов и массовых убийств в России,

– заявили представители ФСБ РФ.

Особую роль в этом деле играет популярный сервис знакомств "Дайвинчик". Следствие утверждает, что из-за этого встроенного бота украинские агенты под видом девушек заводили знакомства с российскими ребятами и манипуляциями привлекали их к "противоправным действиям".

Начиная с июля 2025 года, правоохранители задержали 46 молодых людей в 16 разных регионах России. Задержанным инкриминируют нападения на полицейских и совершение поджогов по заданию иностранных кураторов. В ФСБ отмечают, что такие действия привели к многочисленным человеческим жертвам, в том числе среди женщин и детей, а общая сумма имущественного ущерба составляет много миллиардов рублей.

Преступления, совершенные спецслужбами Украины с помощью Telegram, привели ко многим жертвам, в том числе среди женщин и детей, а также нанесли многомиллиардный ущерб,

– жалуется российская спецслужба.

Несмотря на то, что Telegram ранее пытался балансировать между конфиденциальностью и требованиями правительств, нынешние события указывают на окончательный разрыв отношений между Павлом Дуровым и российскими властями, хотя, безусловно, не стоит исключать вероятность того, что это спланированная акция, чтобы показать, что между Дуровым и Россией нет сотрудничества.

Объявление в международный розыск фактически делает основателя платформы персоной нон грата для официальной Москвы, что может привести к полной блокировке мессенджера на территории России.

Реакция Дурова

После первых публикаций о розыске Павел Дуров опубликовал очень краткий ответ на странице Telegram в соцсети X:



Павел Дуров ответил правительству России / Скриншот 24 Канала

Обновление

По состоянию на 11.06 появилось уточнение, что Павел Дуров пока официально "не включен в международный список розыска", а именно решение пока "в процессе принятия". Об этом пишут российские СМИ.