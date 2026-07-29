Чому месенджер та його засновник опинилися під прицілом?

Головною претензією силовиків стала відмова адміністрації платформи видаляти канали, чати та боти, які мають стосунок до України. Російська сторона переконана, що ці інструменти активно допомагають готувати теракти та масові вбивства на території країни. Про це пише 24 Канал із посиланням на публікації російських ЗМІ.

Адміністрація мессенджера не видалила канали, чати і боти, активно використовувані спецслужбами України для підготовки терактів і масових вбивств в Росії,

– заявили представники ФСБ РФ.

Особливу роль у цій справі відіграє популярний сервіс знайомств "Дайвінчик". Слідство стверджує, що через цей вбудований бот українські агенти під виглядом дівчат заводили знайомства з російськими хлопцями та маніпуляціями залучали їх до "протиправних дій".

Починаючи з липня 2025 року, правоохоронці затримали 46 молодих людей у 16 різних регіонах Росії. Затриманим інкримінують напади на поліцейських та здійснення підпалів за завданням іноземних кураторів. У ФСБ зазначають, що такі дії призвели до численних людських жертв, зокрема серед жінок і дітей, а загальна сума майнових збитків становить багато мільярдів рублів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Злочини, скоєні спецслужбами України за допомогою Telegram, призвели до багатьох жертв, в тому числі серед жінок і дітей, а також завдали багатомільярдного збитку,

– скаржиться російська спецслужба.

Попри те, що Telegram раніше намагався балансувати між приватністю та вимогами урядів, нинішні події вказують на остаточний розрив відносин між Павлом Дуровим і російською владою, хоча, безумовно, не варто відкидати ймовірності того, що це спланована акція, щоб показати, нібито між Дуровим і Росією немає співпраці.

Оголошення у міжнародний розшук фактично робить засновника платформи персоною нон грата для офіційної Москви, що може призвести до повного блокування месенджера на території Росії.