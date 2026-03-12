Российская столица столкнулась с технологическим регрессом, который заставил ее жителей вспомнить о девайсах прошлых десятилетий. В течение последней недели в Москве наблюдают аномальный всплеск спроса на устройства, которые давно считались экспонатами музеев. Ситуация приобрела такой масштаб, что повлияла на работу городских сервисов, театров и привычный ритм жизни миллионов.

Почему в Москве снова покупают пейджеры и бумажные карты?

Начиная с 6 марта 2026 года, жители Москвы и других регионов начали испытывать серьезные трудности в работе мобильной связи и интернета. Согласно данным мониторинговых сервисов, проблемы затронули всех операторов "большой четверки" – МТС, "Билайн", "МегаФон" и Т2. Особенно остро дефицит сигнала ощущается в центре города и в метрополитене. Пользователи жалуются, что доступ к сети стал выборочным – в некоторых случаях открываются только сайты из так называемого белого списка, пишет 24 Канал.

На этом фоне торговые площадки, в частности Wildberries и Russ, зафиксировали резкий рост продаж средств связи, не зависящих от мобильного интернета. Об этом пишут пропагандистские СМИ, такие как "РИА Новости" и "РБК".

Только за период с 6 по 10 марта оборот раций вырос на 27 процентов по сравнению с февралем.

Еще больший интерес вызвали пейджеры, которые обычно используют для персонала и клиентов – спрос на них взлетел на 73 процента.

Также на четверть чаще люди начали покупать стационарные телефоны.

Интересно, что спрос на Wi-Fi-роутеры остался на прежнем уровне, поскольку россияне массово запасались ими еще в 2024 – 2025 годах.

Проблемы с сетью привели к хаосу в навигации. В городе рекордно выросли продажи бумажных носителей информации. Спрос на автодорожные карты увеличился на 170 процентов, на сложные карты города – на 70 процентов, а на обычные карты Москвы – на 20 процентов. При этом настенные карты или карты мира покупателей почти не интересуют, что подчеркивает сугубо практическую цель приобретения – возможность ориентироваться в городе без GPS.

Кремль официально объясняет эти перебои вопросами безопасности. Дмитрий Песков ранее заявил, что ограничения будут действовать столько, сколько потребуется для защиты граждан от новых методов атак. По его словам, необходимость в таких мерах возникла из-за использования все более сложных технологических приемов для нападений.

Россия без культуры

Трудности со связью повлияли даже на культурную жизнь. Театры призывают зрителей заранее распечатывать электронные билеты или сохранять их в памяти смартфонов как изображения, поскольку открыть их в приложениях перед входом часто невозможно.

Водителей также предупредили о возможных сбоях при оплате парковки и посоветовали использовать функцию постоплаты, если навигационные системы работают нестабильно.

Ситуация развивается на фоне общей напряженности и частых сбоев, которые фиксировались в течение всего марта и раньше. Хотя операторы уверяют, что на их стороне технических ошибок нет, они признают наличие внешних ограничений, которые мешают нормальной работе сети.