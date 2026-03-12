Чому в Москві знову купують пейджери та паперові карти?

Починаючи з 6 березня 2026 року, мешканці Москви та інших регіонів почали відчувати серйозні труднощі в роботі мобільного зв'язку та інтернету. Згідно з даними моніторингових сервісів, проблеми зачепили всіх операторів "великої четвірки" – МТС, "Білайн", "МегаФон" та Т2. Особливо гостро дефіцит сигналу відчувається в центрі міста та в метрополітені. Користувачі скаржаться, що доступ до мережі став вибірковим – у деяких випадках відкриваються лише сайти з так званого білого списку, пише 24 Канал.

На цьому фоні торгівельні майданчики, зокрема Wildberries та Russ, зафіксували різке зростання продажів засобів зв'язку, що не залежать від мобільного інтернету. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, такі як "РИА Новости" та "РБК".

Лише за період з 6 по 10 березня оборот рацій зріс на 27 відсотків порівняно з лютим.

Ще більший інтерес викликали пейджери, які зазвичай використовують для персоналу та клієнтів – попит на них злетів на 73 відсотки.

Також на чверть частіше люди почали купувати стаціонарні телефони.

Цікаво, що попит на Wi-Fi-роутери залишився на попередньому рівні, оскільки росіяни масово запасалися ними ще у 2024 – 2025 роках.

Проблеми з мережею призвели до хаосу в навігації. У місті рекордно зросли продажі паперових носіїв інформації. Попит на автодорожні карти збільшився на 170 відсотків, на складні карти міста – на 70 відсотків, а на звичайні карти Москви – на 20 відсотків. При цьому настінні карти чи карти світу покупців майже не цікавлять, що підкреслює суто практичну мету придбання – можливість орієнтуватися в місті без GPS.

Кремль офіційно пояснює ці перебої питаннями безпеки. Дмитро Пєсков раніше заявив, що обмеження будуть діяти стільки, скільки буде потрібно для захисту громадян від нових методів атак. За його словами, необхідність у таких заходах виникла через використання все більш складних технологічних прийомів для нападів.

Росія без культури

Труднощі зі зв'язком вплинули навіть на культурне життя. Театри закликають глядачів заздалегідь роздруковувати електронні квитки або зберігати їх у пам'яті смартфонів як зображення, оскільки відкрити їх у застосунках перед входом часто неможливо.

Водіїв також попередили про можливі збої при оплаті паркування та порадили використовувати функцію постоплати, якщо навігаційні системи працюють нестабільно.

Ситуація розвивається на тлі загальної напруженості та частих збоїв, які фіксувалися протягом усього березня й раніше. Хоча оператори запевняють, що на їхньому боці технічних помилок немає, вони визнають наявність зовнішніх обмежень, які заважають нормальній роботі мережі.