Пентагон требует от своих сотрудников использовать ИИ для подготовки 1400 отчетов в год

Современные военные ведомства сталкиваются с колоссальным объемом бумажной работы, требующей тысяч часов человеческого труда. В Министерстве обороны США нашли способ оптимизировать этот процесс, интегрировав передовые алгоритмы в повседневную работу своих сотрудников по подготовке официальной отчетности.

ИИ против бюрократии

Министерство обороны США официально призвало своих сотрудников использовать внутренний инструмент генеративного искусственного интеллекта под названием GenAI.mil для выполнения рутинных административных задач. Руководство ведомства стремится радикально повысить эффективность работы персонала, особенно в вопросах подготовки многочисленных отчетов, пишет издание TechRadar.

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Проблема чрезмерной загруженности административной работой в оборонном секторе США с каждым годом становится всё острее. Статистика свидетельствует о значительном росте бюрократического давления: если в 2000 году Пентагон направлял в Конгресс около 500 отчетов, то к 2020 году это число выросло до 1400 документов в год. Каждый такой отчет требует тщательного сбора данных, анализа и форматирования, что отвлекает специалистов от более приоритетных задач национальной безопасности.

Используйте GenAI.mil, делайте всё, что в ваших силах,

– прокомментировал главный технический директор Эмиль Майкл во время своего недавнего выступления.

Он привёл конкретный пример того, как технологии трансформируют рабочий процесс. По словам Майкла, подготовка одного юридически обязательного отчёта для Конгресса, которая ранее отнимала около 200 часов рабочего времени персонала, теперь может занимать всего 5 часов. Для этого сотруднику достаточно загрузить необходимые исходные документы в систему, а ИИ сформирует черновик отчета. Это позволяет сэкономить огромные ресурсы, учитывая, что такие документы часто являются шаблонными и читает их лишь ограниченный круг лиц.

Что такое GenAI.mil

Платформа GenAI.mil не является разработкой "с нуля". Она функционирует как централизованный узел, объединяющий сторонние инструменты искусственного интеллекта военного класса:

В частности, система предоставляет доступ к таким технологиям, как Gemini для государственных учреждений от компании Google.

Известно также, что OpenAI сотрудничает с Пентагоном после того, как от этого отказалась компания Anthropic. Поэтому, вероятно, военная версия ChatGPT также входит в состав платформы.

Можно не сомневаться, что и Илон Маск предоставил доступ к своему Grok, поскольку еще в 2025 году xAI разработала специальную версию для государственных и оборонных ведомств под названием Grok Gov.

Важно, что Пентагон сознательно разработал архитектуру, позволяющую избежать зависимости от одного поставщика (vendor lock), обеспечивая гибкость в долгосрочной перспективе.

Проект был запущен в декабре 2025 года и быстро приобрел популярность. По предварительным оценкам, ежедневно платформой пользуются примерно 1,5 миллиона человек из общего штата Министерства обороны, насчитывающего около 3,5 миллиона сотрудников. Это означает, что более двух пятых всех сотрудников ведомства уже интегрировали нейросети в свою деятельность.

Министерство использует американский коммерческий гений, и мы внедряем генеративный ИИ в наш повседневный боевой ритм,

– заявил министр обороны Пит Хегсет в конце 2025 года.

Успех внедрения GenAI.mil объясняют тем, что руководство Пентагона смогло оперативно устранить неопределённость в отношении правил использования новой технологии. Ранее сотрудники часто не понимали, где именно можно применять ИИ и какие существуют ограничения. Командование фактически "прорвало" эти сомнения, предложив четкие инструкции и удобный в использовании интерфейс.

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Человек остается в системе и несет ответственность за ИИ

Несмотря на высокий уровень автоматизации, человеческий фактор остается решающим. Ведомство установило строгое правило: сотрудники несут полную ответственность за конечный результат. Каждый текст, сгенерированный ИИ, сотрудники должны тщательно проверять перед отправкой. Это критически важно для обеспечения точности и соблюдения стандартов безопасности, поскольку даже самые совершенные алгоритмы могут допускать ошибки.

В настоящее время оборонное ведомство продолжает собирать кейсы использования системы, чтобы и в дальнейшем оптимизировать рабочие процессы и освободить время специалистов для задач с более высокой добавленной стоимостью.