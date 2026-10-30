Пентагон отказался расследовать ограничения, наложенные на Starlink в Украине

Генеральный инспектор Пентагона отказался расследовать ограничения, из-за которых украинские дроны теряли связь со спутниками SpaceX. Об этом просили девять американских сенаторов от обеих партий.

Что известно об ограничениях?

Украина, которая пользуется сетью Starlink и ее военной версией Starshield, сообщила в этом месяце, что военные дроны теряли спутниковую связь при скорости свыше 161 километра в час. Ограничения сняли примерно через 10 дней, пишет Ars Technica.

Еще 15 октября пять сенаторов-демократов и четверо республиканцев направили письмо генеральному инспектору Министерства обороны Платте Моррингу. Они просили расследовать сбои в работе Starlink и Starshield. Среди прочего сенаторы хотели выяснить, давали ли указания об ограничениях SpaceX, Минобороны или другие правительственные структуры США, соответствовали ли эти ограничения действующим контрактам и как отреагировало Минобороны.

Платте Морринг ответил, что эти вопросы следует адресовать Военно-воздушным силам и Космическим силам США, а не ему. По данным CNN, он пояснил, что эти структуры лучше подготовлены для ответа на вопросы и координации ответов ведомства. Пресс-секретарь офиса генерального инспектора позже добавил, что там тщательно рассмотрели запрос и решили, что вопросы лучше рассматривать в самом ведомстве. Если появятся новые данные, инспектор может пересмотреть решение.

Почему сенаторы так волнуются?

По данным CNN, проблемы со спутниками обнаружили после того, как администрация пригрозила Киеву прекратить передачу разведданных из-за ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Также они возникли после того, как президент Дональд Трамп договорился о закупке российского дизельного топлива и смягчении санкций в отношении Москвы.

Письмо в Пентагон подписали девять сенаторов – Жанна Шахин, Том Тиллис, Дик Дарбин, Сьюзан Коллинз, Джек Рид, Джон Корнин, Крис Кунс, Лайза Мурковски и Ричард Блюменталь. По их словам, ограничения ослабили способность Украины защищаться от российских дронов и ракет. Сенаторы подчеркнули, что Starlink и Starshield важны для военной связи страны, в частности для командования, управления беспилотниками и координации операций.

Помимо сбоев со связью, сенаторы упомянули о перебоях в обмене разведданными. Они поинтересовались, связаны ли эти проблемы между собой и стали ли их причиной сознательные политические решения, технические неисправности или действия подрядчиков. Еще одна тревожная деталь касается безопасности американцев.

Мы глубоко обеспокоены сообщениями о сбоях в критически важных коммуникациях и системах обмена разведданными, которые поддерживают США в Украине. Они создавали угрозу для американского персонала и, вероятно, подорвали способность Украины защищаться от российских ракетных и дронных атак. Нас особенно настораживают случаи, когда американские дипломаты, военные и сотрудники служб безопасности не смогли добраться до укрытий во время российских воздушных атак на фоне сбоев в обмене разведданными и системах раннего предупреждения,

– прокомментировали сенаторы в письме.

Кто виноват: Маск, Трамп или американские военные?

Через несколько дней после публикации о том, что замедление было инициативой Илона Маска, он обвинил Украину в нарушении условий использования Starlink. По его словам, украинские военные использовали сеть для нанесения смертоносных ударов с помощью дронов, тогда как наступательные удары должны опираться на Starshield, а не на Starlink.

В Украине эти обвинения отвергли. Там говорят, что ограничение скорости коснулось именно Starshield, и его устранили в минувшие выходные. Минобороны Украины сообщило 24 октября, что Starshield снова работает со скоростью более 400 километров в час, пишет The Kyiv Independent.

Маск уверяет, что все ограничения скорости и использования Starshield определяют военные США и, в конечном счете, президент. Трамп отрицал, что отдавал такие приказы, а госсекретарь Марко Рубио заявил, что администрация не знала о замедлении заранее.

Сенатор Шахин во вторник заявила, что ее беспокоит решение инспектора не расследовать сбои в спутниковой связи, на которую Украина полагается для защиты гражданского населения. По ее словам, администрация Трампа и SpaceX дают противоречивые объяснения причин сбоев. Это ослабило оборону Украины и без необходимости подвергло риску американцев в Украине. Шахин подчеркнула, что необходимо провести независимое расследование и проверку, чтобы установить виновных и не допустить повторения подобного. Она призвала инспектора провести полное расследование.