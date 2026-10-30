Пентагон відмовився розслідувати обмеження Starlink в Україні

Що відомо про обмеження?

Україна, яка користується мережею Starlink та її військовою версією Starshield, повідомила цього місяця, що військові дрони втрачали супутниковий зв'язок на швидкості понад 161 кілометр на годину. Обмеження зняли приблизно за 10 днів, пише Ars Technica.

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Ще 15 жовтня п'ятеро сенаторів-демократів і четверо республіканців надіслали листа генеральному інспектору Міністерства оборони Платте Моррінгу. Вони просили розслідувати збої в роботі Starlink і Starshield. Серед іншого сенатори хотіли з'ясувати, чи давали вказівки щодо обмежень SpaceX, Міноборони або інші урядові структури США, чи відповідали ці обмеження чинним контрактам і як відреагувало Міноборони.

Платте Моррінг відповів, що ці питання варто адресувати Повітряним силам і Космічним силам США, а не йому. За даними CNN, він пояснив, що ці структури краще підготовлені відповісти на запитання та скоординувати відповіді відомства. Речник офісу генінспектора пізніше додав, що там ретельно розглянули запит і вирішили, що питання краще розглядати в самому відомстві. Якщо з'являться нові дані, інспектор може переглянути рішення.

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Чому сенатори так хвилюються?

За даними CNN, проблеми із супутниками виявили після того, як адміністрація погрожувала Києву припинити передавання розвідданих через удари по російських нафтопереробних заводах. Також вони з'явилися після того, як президент Дональд Трамп домовився про купівлю російського дизельного пального та пом'якшення санкцій щодо Москви.

Листа до Пентагону підписали дев'ять сенаторів – Жанна Шахін, Том Тілліс, Дік Дарбін, Сьюзен Коллінз, Джек Рід, Джон Корнін, Кріс Кунс, Лайза Мурковскі та Річард Блюменталь. За їхніми словами, обмеження ослабили здатність України захищатися від російських дронів і ракет. Сенатори наголосили, що Starlink і Starshield важливі для військового зв'язку країни, зокрема для командування, керування безпілотниками та координації операцій.

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Крім збоїв зі зв'язком, сенатори згадали про перебої в обміні розвідданими. Вони запитали, чи пов'язані ці проблеми між собою і чи стали причиною свідомі політичні рішення, технічні несправності чи дії підрядників. Ще одна тривожна деталь стосується безпеки американців.

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Ми глибоко занепокоєні повідомленнями про збої в критично важливих комунікаціях та системах обміну розвідданими, які підтримують США в Україні. Вони загрожували американському персоналу й, імовірно, підірвали здатність України захищатися від російських ракетних і дронових атак. Нас особливо насторожують випадки, коли американські дипломати, військові та співробітники служб безпеки не змогли дістатися до укриттів під час російських повітряних атак на тлі збоїв в обміні розвідданими та системах раннього попередження– прокоментували сенатори у листі.

Хто винен: Маск, Трамп чи американські військові?

За кілька днів після публікації про те, що сповільнення було ініціативою Ілона Маска, він звинуватив Україну в порушенні умов використання Starlink. За його словами, українські військові застосовували мережу для смертоносних ударів дронами, а наступальні удари мають спиратися на Starshield, а не на Starlink.

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В Україні ці звинувачення відхилили. Там кажуть, що обмеження швидкості зачепило саме Starshield, і його усунули минулими вихідними. Міноборони України повідомило 24 жовтня, що Starshield знову працює на швидкості понад 400 кілометрів на годину, пише The Kyiv Independent.

Маск запевняє, що всі обмеження швидкості та використання Starshield визначають військові США і зрештою президент. Трамп заперечив, що віддавав такі накази, а держсекретар Марко Рубіо заявив, що адміністрація не знала про сповільнення заздалегідь.

Сенаторка Шахін у вівторок сказала, що її непокоїть рішення інспектора не розслідувати збої у супутниковому зв'язку, на який Україна покладається для захисту цивільних. За її словами, адміністрація Трампа та SpaceX дають суперечливі пояснення щодо того, що спричинило збої. Це послабило оборону України й без потреби наражало на ризик американців в Україні. Шахін наголосила, що потрібен незалежний розбір і перевірка, аби встановити відповідальних і не допустити повторення. Вона закликала інспектора провести повне розслідування.