Samsung открывает лабораторию для разработки AGI, искусственного интеллекта нового поколения

Samsung Electronics готова сделать первые шаги в эру AGI, технологии так называемого общего (или универсального) искусственного интеллекта. Специальное подразделение по исследованиям и разработкам южнокорейской компании займется этим вопросом, чтобы догнать аналогичные усилия OpenAI.

Новая эра

В 2023 году мы стали свидетелями того, как тренд на генеративный ИИ приобрел огромную популярность. Главным образом это произошло благодаря тому, что технология предлагала очень простой способ взаимодействия с ИИ в виде чата. Похоже, что следующим большим событием на этом перспективном рынке станет AGI.

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AGI позволяет моделям ИИ понимать и интерпретировать знания и применять их в соответствии с желаниями пользователя. В теории такой ИИ успешно выполняет любую интеллектуальную задачу, которую может выполнить человек. Более того, он делает это даже лучше и быстрее человека. Такой единой и целостной системе подвластны задачи, которые сегодня мы выполняем с помощью целого ряда различных моделей. Он адаптируется, учится, черпает опыт из собственных действий и ошибок, а также может приспосабливаться к незнакомым ситуациям, обучаясь на ходу, на что не способны нынешние модели, которые просто откажутся вам помочь, если их чему-то не научили.

Некоторые крупные корпорации, как Meta или OpenAI, уже заявили о своих намерениях занять доминирующее место в гонке AGI. Samsung не останется в стороне – компания создает AGI Computing Lab во главе с доктором Ву Донг-Хюком, бывшим разработчиком Google Tensor.

Компания планирует создать специальную линейку чипов для AGI, чтобы удовлетворить требования отрасли, особенно для LLM (языковых моделей). Корейский гигант планирует масштабную научно-исследовательскую работу над микросхемами AGI, утверждая, что они будут постоянно выпускать новые версии, в зависимости от того, как развиваются рынки.

Вот что сказал президент подразделения Samsung Electronics Device Solutions Division, Кьюнг Кье Хюн (Kyung Kye-Hyun): "Я рад объявить о создании вычислительных лабораторий AGI компании Samsung Semiconductor как в США, так и в Корее. AGI относится к искусственному интеллекту с возможностями, равными или превосходящими человеческие. Мы создадим совершенно новый тип полупроводников, специально разработанный для удовлетворения впечатляющих требований к обработке данных будущих AGI".

Стоит также отметить, что Сэм Альтман, гендиректор OpenAI, уже давно ищет деньги на подобный проект. Он хочет открыть огромную сеть заводов, которые будут производить чипы для разработки и поддержки искусственного интеллекта. Учитывая, что компания также занимается поисками в сфере AGI, по крайней мере часть этих усилий будет направлена на аппаратное обеспечение именно этой сферы...

AGI – это следующая "золотая лихорадка" на рынках искусственного интеллекта, и Samsung позиционирует себя как такую, что может извлечь выгоду от нее. Важность AGI начала расти на рынках с недавнего времени, генеральный директор SoftBank Масайоши Сон несколько раз подчеркивал важность этого направления. Он планирует инвестировать колоссальные 100 миллиардов только в развитие AGI.