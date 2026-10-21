Украина переходит на зимнее время: когда переводить часы

Осенний переход на зимнее время в Украине остается в силе, несмотря на многочисленные петиции и обещания. Гражданам придется приспособиться к новому графику не только в плане режима сна, но и в отношении своих устройств.

Когда нужно переводить часы в октябре 2026 года?

Возврат к стандартному времени состоится в последнее воскресенье второго осеннего месяца. В ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября 2026 года, ровно в 04:00 утра стрелки необходимо перевести на один час назад – на 03:00. Это подарит людям дополнительный час для ночного отдыха, пишет 24 Канал.

Вопрос об отказе от сезонного перехода обсуждается в стране уже на протяжении многих лет. В июле 2024 года депутаты Верховной Рады поддержали в целом законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине". Основная цель инициативы заключалась в сохранении постоянного стандартного времени UTC+2 и отмене любых дальнейших сезонных переходов.

Законодатели направили принятый текст на подпись президенту Владимиру Зеленскому еще в конце августа 2024 года. Однако по состоянию на 2026 год подпись под этим документом по-прежнему отсутствует.

Задержка с окончательным утверждением документа возникла из-за бурных споров в обществе и экспертных кругах. Противники введения постоянного зимнего времени подчеркивали неудобства для жителей восточных регионов страны, где летом солнце будет восходить слишком рано. В свою очередь сторонники реформы подчеркивали, что более восьмидесяти процентов территории Украины расположены в пределах второго часового пояса. Эту позицию также официально поддержали представители Национальной академии наук Украины.

Тема отмены сезонного времени вызывает широкий резонанс среди граждан. На официальном сайте Президента Украины в течение 2025–2026 годов систематически появлялись новые петиции с призывами окончательно отказаться от перехода на летнее и зимнее время. Одна из таких инициатив была зарегистрирована в июле 2026 года.

Нужно ли переводить часы вручную на смартфоне и компьютере?

Переход не потребует никаких специальных действий со стороны владельцев современных гаджетов. Смартфоны, планшеты, компьютеры и смарт-часы переведут время автоматически, если в настройках системы активирована соответствующая функция определения часового пояса.

Впрочем, самостоятельно настроить придется механические часы, обычные будильники, бытовую технику и некоторые автомобильные дисплеи. Кроме того, могут не перейти на новое время очень старые кнопочные телефоны. Стоит проверить важные приборы заранее перед сном.