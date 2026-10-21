Коли потрібно переводити годинник у жовтні 2026 року?

Повернення до стандартного часу відбудеться в останню неділю другого осіннього місяця. У ніч із суботи, 24 жовтня, на неділю, 25 жовтня 2026 року, рівно о 04:00 годині ранку стрілки необхідно перевести на одну годину назад – на 03:00 годину. Це подарує людям додаткову годину для нічного відпочинку, пише 24 Канал.

Питання відмови від сезонного переходу обговорюють у країні вже протягом багатьох років. У липні 2024 року депутати Верховної Ради підтримали в цілому законопроєкт №4201 "Про обчислення часу в Україні". Основна мета ініціативи полягала у збереженні постійного стандартного часу UTC+2 та скасуванні будь-яких подальших сезонних стрибків.

Законодавці відправили ухвалений текст на підпис Президенту Володимиру Зеленському ще наприкінці серпня 2024 року. Однак станом на 2026 рік підпис під цим документом усе ще відсутній.

Затримка із фінальним затвердженням документа виникла через бурхливі суперечки в суспільстві та експертних колах. Противники запровадження постійного зимового часу наголошували на незручностях для мешканців східних регіонів країни, де влітку сонце сходитиме занадто рано. Натомість прихильники реформи підкреслювали, що понад вісімдесят відсотків території України розташовані в межах другого часового поясу. Цю позицію також офіційно підтримали представники Національної академії наук України.

Тема скасування сезонного часу викликає високий резонанс серед громадян. На офіційному сайті Президента України протягом 2025 – 2026 років систематично з'являлися нові петиції із закликами остаточно відмовитися від часових стрибків. Одна з таких ініціатив була зареєстрована у липні 2026 року.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Чи потрібно переводити годинники вручну на смартфоні та комп'ютері?

Спеціальних дій від власників сучасних гаджетів перехід не вимагатиме. Смартфони, планшети, комп'ютери та смарт-годинники переведуть час автоматично, якщо в налаштуваннях системи активовано відповідну функцію визначення часового поясу.

Утім, власноруч підлаштувати доведеться механічні годинники, звичайні будильники, побутову техніку та деякі автомобільні дисплеї. Крім того, можуть не перевестися дуже старі кнопкові телефони. Варто перевірити важливі прилади заздалегідь перед сном.