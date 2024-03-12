Услуга переноса телефонного номера станет еще доступнее, внесены соответствующие изменения

Государственный регулятор предложил внести ряд изменений в услугу переноса мобильного номера. Эти обновления имеют целью упростить для пользователей мобильной связи процесс сохранения номера при смене оператора.

Услуга сохранения мобильного номера, или MNP, позволяет пользователям оставить свой текущий номер при смене мобильного оператора.

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В целом, по данным Национальной комиссии государственного регулирования в сфере электронных коммуникаций, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи (НКРСИ), украинцы воспользовались услугой 287482 раз. Теперь ее предлагают сделать еще более доступной.

Что предлагают изменить

Снятие ограничений . Регулятор планирует запретить любые ограничения абонентов по пользованию услугой MNP, в том числе предоставление дополнительных услуг, которые изменяют, затрудняют или делают невозможным доступ абонента к услуге.

. Регулятор планирует запретить любые ограничения абонентов по пользованию услугой MNP, в том числе предоставление дополнительных услуг, которые изменяют, затрудняют или делают невозможным доступ абонента к услуге. Изменение оповещения о вызове. Оповещение о вызовах на перенесенный номер будет сведено к звуковому сигналу (гудок), без голосового сообщения о том, что вызов осуществляется на номер, перенесенный в сеть другого оператора.

Оповещение о вызовах на перенесенный номер будет сведено к звуковому сигналу (гудок), без голосового сообщения о том, что вызов осуществляется на номер, перенесенный в сеть другого оператора. Контроль. Комиссия стремится получить полномочия для принятия оперативных решений о приостановлении услуги MNP в случаях кибератак или чрезвычайных ситуаций.

Напомним, что в декабре 2023 года Комиссия оштрафовала Vodafone за отказ абонентам в возможности перехода в другую сеть с сохранением их номеров. Сейчас Vodafone оспаривает это решение в суде.

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Ожидается, что предложенные изменения еще больше упростят процесс переноса номера, повышая гибкость и выбор мобильных услуг для потребителей.