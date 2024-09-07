Сколько стоит роскошь: блогер показал самолет с тремя ванными и двумя большими кроватями

Среди роскошных видов транспорта, доступных только самым богатым людям планеты, самолеты занимают особое место. Если вы хотите приобрести себе один, готовьтесь попрощаться с десятками, а то и сотнями миллионов долларов. А если вас не устраивает интерьер и хочется чего-то более эксклюзивного – опустошайте счета.

Экскурсия самолетом

Автор YouTube-канала Энес Йилмазер известен своими исключительными экскурсиями по роскошным особнякам и пентхаусам американских богачей. Но порой он добирается и до их машин, яхт и, как в этом случае, самолетов.

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Воздушное судно из последнего на сегодня выпуска стоит 80 миллионов долларов. Среднестатистическому американскому рабочему пришлось бы потратить примерно 1200 лет труда, чтобы купить этот самолет, при условии, что он не потратит ни одного цента ни на что другое.

Этот самолет может спокойно выполнять роль жилого дома, имея площадь 73 квадратных метра.

Здесь есть одна спальня, но аж три ванные комнаты. На борту можно воспользоваться небольшим баром и местами для хранения вещей.

Компактная кухня позволит приготовить пищу – она имеет умывальник, кран, холодильник и другие необходимые принадлежности.

Освещение регулируется с планшета – можно изменить не только яркость, но и цвет, если, например, вы любите романтическую розовую атмосферу или атмосферу природы с зеленым освещением.

Присутствует здесь и отдельная зона с диванами, которые раскладываются до размера полноценных кроватей, если пассажирам надоест сидеть в креслах.

Есть телевизоры, большой отсек для багажа и другие удобства.

Фюзеляж самолета — это конструкция Airbus, но он был переоборудован подразделением Airbus Corporate Jets в сотрудничестве со швейцарской компанией по обслуживанию чартерных авиалиний Comlux.

В целом самолет может вместить 19 пассажиров, как говорит Енес Йилмазер.

Смотрите, как выглядит роскошный самолет за 80 миллионов долларов: видео

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