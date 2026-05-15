Марсоход Perseverance сфотографировал себя на краю кратера Езеро, где могли быть следы жизни

NASA показало новый автопортрет марсохода Perseverance, сделанный в глубинах кратера Езеро. Эффектный кадр оказался не просто красивой открыткой с Марса – он помогает ученым исследовать одни из древнейших пород Красной планеты.

Снимок создали еще 11 марта – на 1797-й сол миссии, отметили в NASA. Фотографию сделали в районе Lac de Charmes, который стал одной из самых отдаленных точек маршрута аппарата с момента посадки на Марс в феврале 2021 года.

Что можно увидеть на фото?

На переднем плане кадра видно скальный выступ Arethusa. Именно там марсоход предварительно зачистил поверхность породы специальным инструментом, удалив верхний слой камня для дальнейшего спектроскопического анализа.

Такой подход позволяет исследователям изучать внутреннюю структуру древних марсианских пород и искать следы того, что миллиарды лет назад в кратере могла существовать жидкая вода, а потенциально – и микробная жизнь.

Perseverance сделал селфи на Марсе / Фото NASA

Само селфи создавалось довольно сложным способом. Камера WATSON, установленная на роботизированной руке длиной около 2,1 метра, сделала 61 отдельный кадр под разными углами. После этого специальные алгоритмы на Земле объединили фотографии в единую композицию. Во время съемки роботизированная рука двигалась по особой схеме, чтобы ее не было видно на финальном изображении.

Новый автопортрет имеет не только художественную, но и практическую ценность. Инженеры используют такие снимки для оценки состояния корпуса, колес и научного оборудования после нескольких лет работы в экстремальных условиях Марса. Температура на планете может опускаться ниже –90 градусов Цельсия, а мелкая пыль постепенно повреждает механические элементы ровера.

Кроме того, селфи фиксирует продвижение Perseverance по территории древней марсианской дельты. Сейчас аппарат исследует геологические структуры западного края кратера Езеро – региона, который считается одним из самых перспективных мест для поиска следов древней жизни на Марсе.

То, что я вижу на этом снимке – это замечательное изображение, вероятно, древнейших горных пород, которые мы будем исследовать во время этой миссии,

– заявил Кен Фарли, один из ведущих участников проекта Perseverance из Калифорнийского технологического института в Пасадене.

Марсоход уже начал свой шестой земной год работы на Красной планете и продолжает присылать как научно важные данные, так и впечатляющие изображения марсианских ландшафтов.

Что Perseverance делает на Марсе?

Главная цель миссии "Персеверанс – поиск следов древней жизни на Марсе и изучение геологической истории кратера Jezero Crater. Ученые считают, что миллиарды лет назад здесь существовало озеро с речной дельтой, а значит регион мог быть пригодным для микробной жизни.

Марсоход исследует древние осадочные и вулканические породы, анализирует химический состав камней и собирает образцы марсианского грунта. Часть из них Perseverance уже герметично запаковал в специальные контейнеры для будущей миссии возвращения образцов на Землю. Это должно помочь ученым провести гораздо более точные лабораторные исследования уже в земных условиях.

Кроме поиска возможных биосигнатур, аппарат изучает климат и погоду Марса, структуру поверхности и особенности атмосферы. Для этого он использует набор научных инструментов, среди которых георадар RIMFAX, спектрометры SHERLOC и PIXL, а также метеостанция MEDA.

Именно благодаря этим системам ученые смогли исследовать скрытые геологические слои под поверхностью кратера Езеро и даже зафиксировать электрические разряды в атмосфере Марса – своеобразные "мини-молнии", которые возникают во время пылевых вихрей, как сообщало издание Reuters.

Еще одна важная задача Perseverance – подготовка к будущим полетам людей на Марс. Во время миссии марсоход уже протестировал эксперимент MOXIE, который производил кислород из углекислого газа марсианской атмосферы. Это стало первым успешным примером получения пригодного для дыхания кислорода непосредственно на другой планете.

Какие последние новости миссии марсохода?

Последние месяцы стали для Perseverance особенно продуктивными. Недавно NASA сообщило, что марсоход получил новую систему автономной навигации, которую уже называют аналогом "GPS для Марса". Теперь аппарат может значительно точнее определять собственное местоположение без постоянной помощи операторов с Земли. Это позволяет ему двигаться быстрее и преодолевать сложные маршруты с меньшим количеством остановок.

Также в начале 2026 года Perseverance впервые совершил поездку, маршрут для которой был спланирован искусственным интеллектом, как сообщало издание Phys.org. Генеративная AI-система анализировала рельеф поверхности, находила безопасный путь между камнями и склонами и самостоятельно формировала маршрут движения.

В NASA считают это важным шагом к более автономным космическим миссиям будущего.

Кроме того, марсоход продолжает исследование западного края кратера Езеро, где ученые находят все более необычные породы. Среди последних открытий – полосатый камень "Freya Castle", который, со слов NASA, может свидетельствовать о сложных вулканических или метаморфических процессах в далеком прошлом Марса.

Еще одна важная находка связана с георадаром RIMFAX. С помощью подповерхностного сканирования Perseverance обнаружил погребенные речные структуры и древние слои дельты, которые могут быть даже старше тех, что видны на поверхности.

Scientific American отмечает, что это укрепляет гипотезу о том, что в кратере Езеро длительное время существовала вода, а условия для жизни могли сохраняться там сотни миллионов лет.

Отдельный интерес вызвали и новые панорамные снимки Марса, которые NASA опубликовало весной 2026 года. Они демонстрируют разнообразие рельефа и помогают ученым лучше понять геологическую эволюцию Красной планеты.