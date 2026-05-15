Знімок створили ще 11 березня – на 1797-й сол місії, зазначили в NASA. Фотографію зробили в районі Lac de Charmes, який став однією з найвіддаленіших точок маршруту апарата від моменту посадки на Марс у лютому 2021 року.

Що можна побачити на фото?

На передньому плані кадру видно скельний виступ Arethusa. Саме там марсохід попередньо зачистив поверхню породи спеціальним інструментом, видаливши верхній шар каменю для подальшого спектроскопічного аналізу.

Такий підхід дозволяє дослідникам вивчати внутрішню структуру древніх марсіанських порід і шукати сліди того, що мільярди років тому в кратері могла існувати рідка вода, а потенційно – і мікробне життя.

Perseverance зробив селфі на Марсі / Фото NASA

Саме селфі створювалося доволі складним способом. Камера WATSON, встановлена на роботизованій руці довжиною близько 2,1 метра, зробила 61 окремий кадр під різними кутами. Після цього спеціальні алгоритми на Землі об'єднали фотографії в єдину композицію. Під час зйомки роботизована рука рухалася за особливою схемою, щоб її не було видно на фінальному зображенні.

Новий автопортрет має не лише художню, а й практичну цінність. Інженери використовують такі знімки для оцінки стану корпусу, коліс і наукового обладнання після кількох років роботи в екстремальних умовах Марса. Температура на планеті може опускатися нижче –90 градусів Цельсія, а дрібний пил поступово пошкоджує механічні елементи ровера.

Крім того, селфі фіксує просування Perseverance територією древньої марсіанської дельти. Зараз апарат досліджує геологічні структури західного краю кратера Єзеро – регіону, який вважається одним із найперспективніших місць для пошуку слідів давнього життя на Марсі.

Те, що я бачу на цьому знімку – це чудове зображення, ймовірно, найдавніших гірських порід, які ми будемо досліджувати під час цієї місії,

– заявив Кен Фарлі, один із провідних учасників проєкту Perseverance з Каліфорнійського технологічного інституту в Пасадені.

Марсохід уже розпочав свій шостий земний рік роботи на Червоній планеті та продовжує надсилати як науково важливі дані, так і вражаючі зображення марсіанських ландшафтів.

Що Perseverance робить на Марсі?

Головна мета місії Perseverance – пошук слідів давнього життя на Марсі та вивчення геологічної історії кратера Jezero Crater. Вчені вважають, що мільярди років тому тут існувало озеро з річковою дельтою, а отже регіон міг бути придатним для мікробного життя.

Марсохід досліджує древні осадові та вулканічні породи, аналізує хімічний склад каменів і збирає зразки марсіанського ґрунту. Частину з них Perseverance вже герметично запакував у спеціальні контейнери для майбутньої місії повернення зразків на Землю. Це має допомогти науковцям провести набагато точніші лабораторні дослідження вже в земних умовах.

Окрім пошуку можливих біосигнатур, апарат вивчає клімат і погоду Марса, структуру поверхні та особливості атмосфери. Для цього він використовує набір наукових інструментів, серед яких георадар RIMFAX, спектрометри SHERLOC і PIXL, а також метеостанція MEDA.

Саме завдяки цим системам вчені змогли дослідити приховані геологічні шари під поверхнею кратера Єзеро та навіть зафіксувати електричні розряди в атмосфері Марса – своєрідні "міні-блискавки", які виникають під час пилових вихорів, як повідомляло видання Reuters.

Ще одне важливе завдання Perseverance – підготовка до майбутніх польотів людей на Марс. Під час місії марсохід уже протестував експеримент MOXIE, який виробляв кисень із вуглекислого газу марсіанської атмосфери. Це стало першим успішним прикладом отримання придатного для дихання кисню безпосередньо на іншій планеті.

Які останні новини місії марсохода?

Останні місяці стали для Perseverance особливо продуктивними. Нещодавно NASA повідомило, що марсохід отримав нову систему автономної навігації, яку вже називають аналогом "GPS для Марса". Тепер апарат може значно точніше визначати власне місцеположення без постійної допомоги операторів із Землі. Це дозволяє йому рухатися швидше та долати складні маршрути з меншою кількістю зупинок.

Також на початку 2026 року Perseverance вперше здійснив поїздку, маршрут для якої був спланований штучним інтелектом, як повідомляло видання Phys.org. Генеративна AI-система аналізувала рельєф поверхні, знаходила безпечний шлях між камінням і схилами та самостійно формувала маршрут руху.

У NASA вважають це важливим кроком до більш автономних космічних місій майбутнього.

Крім того, марсохід продовжує дослідження західного краю кратера Єзеро, де науковці знаходять усе більш незвичні породи. Серед останніх відкриттів – смугастий камінь "Freya Castle", який, зі слів NASA, може свідчити про складні вулканічні або метаморфічні процеси в далекому минулому Марса.

Ще одна важлива знахідка пов'язана з георадаром RIMFAX. За допомогою підповерхневого сканування Perseverance виявив поховані річкові структури та стародавні шари дельти, які можуть бути навіть старішими за ті, що видно на поверхні.

Scientific American наголошує, що це зміцнює гіпотезу про те, що в кратері Єзеро тривалий час існувала вода, а умови для життя могли зберігатися там сотні мільйонів років.

Окремий інтерес викликали й нові панорамні знімки Марса, які NASA опублікувало навесні 2026 року. Вони демонструють різноманітність рельєфу та допомагають ученим краще зрозуміти геологічну еволюцію Червоної планети.