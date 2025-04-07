Ровер Perseverance зафиксировал редкий "танец" пылевых дьяволов на Марсе

Во время одного из очередных наблюдений в районе кратера Езеро марсоход NASA Perseverance стал свидетелем уникального атмосферного явления – столкновения двух пылевых смерчей, так называемых dust devils (пылевых дьяволов).

Событие произошло примерно в километре от ровера: камеры Perseverance зафиксировали момент, когда 65-метровый смерч столкнулся с меньшим, высотой 5 метров, рассказывает 24 Канал. Меньший вихрь после столкновения рассеялся, а больший исчез в марсианской атмосфере через десять минут.

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Танец пылевых дьяволов на Марсе – смотрите видео

Пылевые смерчи являются одним из ключевых факторов, влияющих на изменение внешнего вида поверхности Марса. Они возникают тогда, когда воздух, нагретый у поверхности планеты, стремительно поднимается вверх, образуя вихри из пыли и мелких камней.

Исследования таких атмосферных образований проводятся как наземными роверами, так и орбитальными аппаратами – именно последние первыми зафиксировали подобные явления из космоса. Поведение пылевых смерчей позволяет изучать динамику марсианской атмосферы, силу и направление ветра, а также создавать прогнозы погоды на планете.

На снимке, сделанном камерами Perseverance во время фиксации столкновения смерчей, вдали также видно еще несколько подобных вихрей. Это свидетельствует о высокой частоте их возникновения. И хотя такое явление может выглядеть почти курьезно, на самом деле пылевые смерчи представляют серьезную проблему для будущих колонистов.

Из-за высокого уровня радиации на поверхности Марса прогулки и без того будут редкими, а пыль, оседающая на оборудовании, может стать причиной для его регулярного обслуживания.

Таким образом, изучая эти пылевые вихри уже сейчас, NASA закладывает основу для будущей жизни на Марсе – и такие знания могут стать критически важными в перспективе. И хотя в ближайшее время люди вряд ли посетят Красную планету – она полна уникальных в Солнечной системе мест. Вот где следует побывать на Марсе, если вы туда попадете.