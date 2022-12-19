Марсоход Perseverance передал на Землю аудиозапись пылевой бури

Perseverance впервые записал звуки марсианской пылевой бури с помощью микрофона SuperCam. Тем временем навигационная камера делала снимки, а экологическая станция MEDA измеряла падение давления, когда так называемый "пылевой дьявол" проходил над марсоходом.

Запись, сделанная еще 27 сентября 2021 года, даже улавливает звуки пылевых зерен, ударяющихся о марсоход. Результаты исследования этой аудиозаписи были опубликованы в недавней статье в журнале Nature Communications.

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Что известно

Речь идет о кратковременном вихре, который называют "пылевым дьяволом", а не о большой и долговременной буре. По словам ученой Наоми Мердок, она и ее коллеги услышали удары отдельных частиц о корпус марсохода и их даже можно было сосчитать. По оценкам, вихрь, накрывший Perseverance, был около 25 метров в ширину и 118 метров в высоту. Микрофоны ровера зафиксировали короткую паузу в момент, когда он оказался в эпицентре "пылевого дьявола".

Perseverance также успел сделать фото за несколько мгновений до начала бури. Сама запись длится около трех минут. Ежемесячно ровер фиксирует по восемь подобных "пылевых" эпизодов, для чего ученым в центре управления приходится специально настраивать камеры и микрофоны ровера, направляя их туда, откуда вероятнее всего появится очередной вихрь.

Пылевой вихрь накрывает Perseverance: видео

Марсианская пыль – очень важный фактор, который ученым приходится учитывать при планировании всех миссий на Красную планету. Пылевые ураганы на Марсе способны повредить теплозащитные экраны, научное оборудование, парашюты и вывести из строя солнечные панели космического аппарата.