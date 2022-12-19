Запис, зроблений ще 27 вересня 2021 року, навіть вловлює звуки пилових зерен, що вдаряються об марсохід. Результати дослідження цього аудіозапису були опубліковані в нещодавній статті в журналі Nature Communications.

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Що відомо

Йдеться про короткочасний вихор, який називають "пиловим дияволом", а не про велику й довготривалу бурю. За словами вченої Наомі Мердок, вона та її колеги почули удари окремих частинок об корпус марсохода і їх навіть можна було порахувати. За оцінками, вихор, що накрив Perseverance, був близько 25 метрів завширшки та 118 метрів заввишки. Мікрофони ровера зафіксували коротку паузу в момент, коли він опинився в епіцентрі "пилового диявола".

Perseverance також встиг зробити фото за кілька миттєвостей до початку бурі. Сам запис триває близько трьох хвилин. Щомісяця ровер фіксує по вісім подібних "пилових" епізодів, для чого вченим у центрі управління доводиться спеціально налаштовувати камери та мікрофони ровера, спрямовуючи їх туди, звідки найімовірніше з'явиться черговий вихор.

Пиловий вихор накриває Perseverance: відео

Марсіанський пил – дуже важливий фактор, який ученим доводиться враховувати під час планування всіх місій на Червону планету. Пилові буревії на Марсі здатні пошкодити теплозахисні екрани апаратів, наукове обладнання, парашути й вивести з ладу сонячні панелі космічного апарату.