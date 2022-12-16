Ракета "Чжуцюе-2" стартувала з космодрому в пустелі Гобі. Однак через відмову другого ступеня так і не досягла орбіти. Усі 14 супутників, які перебували на борту ракети, розбилися під час падіння.

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Що відомо

Запуск було проведено з космодрому Цзюцюань о 3:30 за місцевим часом. Крім випробування нового типу двигунів метою місії було виведення на геліосинхронну орбіту 14 комерційних супутників. Космічне агентство КНР ще не оприлюднило офіційну заяву, проте кадри старту, що з'явились у твітері, вказують на неполадки з другим ступенем.

У результаті "Чжуцюе-2" не змогла розвинути швидкість, необхідну для виходу на орбіту. Втрата швидкості і висоти почалися приблизно через п'ять хвилин після старту.

Попри невдачу, запуск ракети-носія на рідкому метані – великий крок уперед для Китаю і перша у світі спроба відправити на орбіту ракету такого типу.

"Чжуцюе-2" з газгенераторними двигунами, що працюють на паливній парі рідкий метан + рідкий кисень, здатна піднімати 6 тонн вантажу на висоту 200 кілометрів або 4 тонни – на 500 кілометрів.

Діаметр ракети 3,35 метра.

Загальна довжина 49,5 метра.

Злітна маса 219 тонн.

Розробник ракети, Landspace, одна з перших і добре фінансованих приватних космічних компаній Китаю. Вона вже працює над другою моделлю "Чжуцюе-2", але поки невідомо, як невдача цього запуску вплине на плани розробників.