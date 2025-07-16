Дешевые авиабилеты могут исчезнуть навсегда из-за искусственного интеллекта

Американская авиакомпания Delta Air Lines совместно с Google разрабатывает систему на основе ИИ для динамического образования цен на билеты. Технология позволит устанавливать персональную стоимость для каждого клиента, фактически анализируя уровень его достатка. Это уже вызвало волну критики со стороны правозащитников, которые видят в этом риски для пассажиров и возможную ценовую дискриминацию.

Конец дешевых авиабилетов?

Генеральный директор Delta Air Lines Эд Бастиан объявил о намерении компании отойти от традиционной модели фиксированных тарифов на авиабилеты. Суть новой технологии заключается в том, что ИИ будет анализировать множество факторов в реальном времени, чтобы определить, сколько конкретный клиент может заплатить за билет. Это означает, что два человека, которые одновременно ищут билет на тот же рейс, могут увидеть совершенно разные цены. Система будет учитывать такие данные, как история поиска из вашего браузера, спрос на направление и другие переменные, чтобы предложить "оптимальную" стоимость, пишет 24 Канал со ссылкой на Fortune.

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Проект American Economic Liberties назвал такой подход "хищническим" ценообразованием и "ценовой дискриминацией на основе слежки". Критики опасаются, что авиакомпания сможет выявлять более платежеспособных клиентов, таких как бизнес-путешественники, и предлагать им значительно более высокие цены, чем реальная стоимость перелета. Это приведет к росту среднего тарифа в целом.

В Delta уверяют, что не используют для формирования цен личные данные, такие как раса, пол или уровень дохода. Представители авиакомпании утверждают, что главная цель – предлагать клиентам более релевантные варианты, и в некоторых случаях цены могут даже снижаться, например, при низком спросе.

Почему это плохая новость для всех?

Сейчас технология находится на ранней стадии тестирования и доступна только в мобильном приложении Delta на некоторых маршрутах. Однако эта инициатива уже подняла важный вопрос о будущем прозрачного ценообразования в авиаотрасли и привлекла внимание регуляторов.

Поскольку компании обычно подсматривают за практиками друг друга, это означает, что разработку могут перенять для себя авиакомпании по всему миру, найдя в ней финансовую выгоду. Google в свою очередь может начать предлагать эту программу как сервис.

Хотя пока нет оснований говорить о массовости, идея уже получила огласку и может быть подхвачена другими, даже в других отраслях – железнодорожных и автобусных перевозках, сфере услуг, доставке и даже в обычных интернет-магазинах, которые могут начать анализировать вашу историю поиска, чтобы вы купили ту или иную вещь дороже.