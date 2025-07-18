Кінець дешевих авіаквитків?

Генеральний директор Delta Air Lines Ед Бастіан оголосив про намір компанії відійти від традиційної моделі фіксованих тарифів на авіаквитки. Суть нової технології полягає в тому, що ШІ аналізуватиме безліч факторів у реальному часі, щоб визначити, скільки конкретний клієнт може заплатити за квиток. Це означає, що двоє людей, які одночасно шукають квиток на той самий рейс, можуть побачити абсолютно різні ціни. Система враховуватиме такі дані, як історія пошуку з вашого браузера, попит на напрямок та інші змінні, щоб запропонувати "оптимальну" вартість, пише 24 Канал з посиланням на Fortune.

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Проєкт American Economic Liberties назвав такий підхід "хижацьким" ціноутворенням та "ціновою дискримінацією на основі стеження". Критики побоюються, що авіакомпанія зможе виявляти більш платоспроможних клієнтів, таких як бізнес-мандрівники, та пропонувати їм значно вищі ціни, ніж реальна вартість перельоту. Це призведе до зростання середнього тарифу загалом.

У Delta запевняють, що не використовують для формування цін особисті дані, такі як раса, стать чи рівень доходу. Представники авіакомпанії стверджують, що головна мета – пропонувати клієнтам більш релевантні варіанти, і в деяких випадках ціни можуть навіть знижуватися, наприклад, за низького попиту.

Чому це погана новина для всіх?

Наразі технологія перебуває на ранній стадії тестування та доступна лише в мобільному застосунку Delta на деяких маршрутах. Однак ця ініціатива вже порушила важливе питання про майбутнє прозорого ціноутворення в авіагалузі та привернула увагу регуляторів.

Оскільки компанії зазвичай підглядають за практиками одна одної, це означає, що розробку можуть перейняти для себе авіакомпанії по всьому світу, знайшовши у ній фінансову вигоду. Google своєю чергою може почати пропонувати цю програму як сервіс.

Хоча наразі немає підстав говорити про масовість, ідея вже набула розголосу й може бути підхоплена іншими, навіть в інших галузях – залізничних та автобусних перевезеннях, сфері послуг, доставці та навіть у звичайних інтернет-магазинах, які можуть почати аналізувати вашу історію пошуку, щоб ви купили ту чи іншу річ дорожче.