Telegram обновился впервые в 2025 году: уникальные подарки, фильтры в поиске и верификация

Первый апдейт Telegram в 2025 году принес новые функции, включая коллекционные подарки, реакции на служебные сообщения, новые фильтры поиска, верификацию через сторонние организации и встроенный сканер QR-кодов.

Администрация Telegram анонсировала первое обновление мессенджера в 2025 году, которое добавляет ряд новых возможностей для пользователей, сообщает 24 Канал.

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Коллекционные подарки

Кроме стандартных подарков, в Telegram появились уникальные коллекционные подарки. Такой статус подарок может получить как от отправителя, так и от получателя. Коллекционный подарок является уникальным и имеет специально созданный образ из нескольких десятков вариантов, разработанных художниками Telegram. Эти образы также имеют индивидуальные характеристики, такие как номер, узор или цвет фона.

Некоторые характеристики являются редкими, что делает соответствующие подарки особенно ценными. Более 20 существующих подарков теперь можно модернизировать до коллекционных с доступными 1400 вариантами. Обновление подарка требует нескольких звезд – внутренней валюты Telegram, которую можно использовать для транзакций в блокчейне.

Реакции на служебные сообщения

Служебные сообщения, такие как отправка подарков, добавление участника в группу, начало видеосессии, изменение фотографии профиля или фона, теперь поддерживают реакции. Это позволяет, например, поблагодарить за подарок или поздравить нового участника чата.

Фильтры в поиске

Во вкладке "Чаты", открывающейся после нажатия на поисковую ленту, теперь можно применять фильтры для поиска. Результаты можно ограничить только чатами, группами или каналами, а также просматривать последние загрузки или медиафайлы из чата.

Сторонняя верификация

Верификация учетных записей теперь осуществляется не только администрацией Telegram, но и сторонними организациями, авторизованными платформой. После прохождения процедуры верификации чат или учетная запись получают значок верификации с объяснением, кто именно ее выполнил.

Дополнительные функции

Пользователи с подпиской Telegram Premium получили возможность использовать авторские эмодзи в папках чата. Кроме того, в версиях для Android и iOS в разделе камеры появился сканер QR-кодов. Отсканированные ссылки открываются в браузере, установленном по умолчанию.

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Telegram планировал выпустить это обновление еще в 2024 году, но релиз был отложен из-за задержки со стороны Apple.