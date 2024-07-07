Tesla внесла изменения в электродвигатель Cybertruck: владельцев ждут сюрпризы

Компания Tesla начала модернизацию электродвигателя Cybertruck с целью повышения его эффективности и надежности. Первые владельцы Cybertruck получат уведомление о бесплатной замене электродвигателя во время следующего сервисного визита.

Владельцы Cybertruck, которые первыми приобрели свои пикапы от Tesla, начали получать уведомления об обновлении. Автопроизводитель проводит исследования на ранних моделях и бесплатно заменит один из приводов.

А тем временем Фанат Tesla разочаровался в компании, когда за 4 месяца у него сломались два Cybertruck

Для чего проводят замену

Этот новый привод обещает повышенную эффективность и надежность, хотя Tesla не уточнила, что именно заменят, передний или задний двигатель. Сейчас все Cybertruck оснащены как минимум двумя двигателями.

Tesla уверяет, что существующий привод является безопасным для вождения, указывая на то, что модернизация является скорее совершенствованием, чем необходимым решением для обеспечения безопасности.

Технології стрімко йдуть вперед, а сьогодні практично неможливо знайти на ринку новий кросовер ціною менше мільйона гривень. Проте все ж є виключення: SUZUKI S-CROSS 2024 року коштує від 874 тисяч гривень та поєднує сучасні технології! При цьому це зовсім не “китаєць”, а сучасне авто японського бренду, зроблене в Європі!

Напомним, что поставки пикапов Tesla начались в прошлом году, и хотя большинство автопроизводителей выпускают новые версии ежегодно, Tesla решила внедрять изменения, как только они будут готовы к производству.

Профессиональные издания предполагают, что Tesla может оптимизировать трансмиссию на основе отзывов о предыдущих моделях Cybertruck. Эта инициатива может быть частью более широкой стратегии компании по улучшению пикапа и повышению его производительности. Или же это может свидетельствовать о том, что Tesla обнаружила потенциальную проблему с текущим трансмиссионным приводом, что побуждает к активной программе модернизации.

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Ожидается, что по мере того, как Tesla будет выпускать эти новые приводы, в ближайшие недели появится больше информации. Подход автопроизводителя к совершенствованию и модернизации автомобилей после запуска продолжает выделять его в отрасли, гарантируя, что Cybertruck остается в авангарде инноваций в сфере электромобилей.