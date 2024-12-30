Вот все, что известно о первом складном смартфоне от Apple

Слухи о складных iPhone ходят уже много лет. Недавние сообщения свидетельствуют, что Apple наконец-то приблизилась к анонсу своего нового продукта. Нет, он не выйдет в следующем году, но нам по крайней мере не надо ждать его еще лет пять. Как сообщается, компания работает над двумя продуктами этого формфактора.

Первый вроде бы будет в форме раскладушки, вроде прежних кнопочных телефонов, которые называли "лягушками". Из современных аналогов можно назвать Samsung Galaxy Flip. Второй будет даже не смартфоном, а огромным планшетом, который в развернутом виде будет выглядеть как два полноценных iPad, сложенные вместе. О втором мы уже писали ранее в этом месяце. Новые же слухи касаются именно первого случая, смартфона, сообщает 24 Канал со ссылкой на 9to5Mac.

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Экран iPhone Flip

Недавние сообщения предполагают, что складной iPhone будет иметь экран больший, чем у iPhone 16 Pro Max, а это означает, что он будет предлагать по меньшей мере 7-дюймовый дисплей. В сложенном виде он, скорее всего, будет иметь форму небольшого квадрата с экраном по внешней части корпуса. Раскладываясь, он будет становиться обычным прямоугольным смартфоном.

Ранее мы слышали о том, что компания имела проблемы с сокрытием складки от сгиба экрана. Сегодня все производители складных смартфонов имеют этот недостаток. Хотя многие заявляют, что минимизировали видимость сгиба, все же он до сих пор заметен, когда смартфон разложен. Apple стремится полностью устранить эту складку и в какой-то момент мы даже видели слухи об отмене iPhone Flip из-за того, что компания якобы не достигла результата и не хочет выпускать смартфон со складкой.

Однако вместе со сливом гигантского складного iPad мы узнали, что на этом поле есть положительные сдвиги. Ожидается, что Apple достигла определенных результатов не только в уменьшении видимости складки, но и усовершенствовала шарнир и создала "хороший материал для крышки дисплея".

Рынок складных устройств

Организация Display Supply Chain Consultants (DSCC), которая занимается вопросами аналитики и логистики на рынке дисплеев, считает, что первый складной iPhone от Apple будет способствовать росту популярности этого типа устройств, которые в последние годы приходили в упадок после первоначального скачка.

С 2019 по 2023 год рынок складных устройств имел потрясающий годовой темп роста на 40%. Однако рост значительно замедлится до примерно 5% в 2024 году, а с 2025 года рынок фактически начнет сталкиваться со спадом продаж. В следующем году ожидается падение на 4%.

Однако DSCC считает, что выход Apple на рынок может вызвать стремительный рост спроса на складные экраны, поскольку компания может предложить новую функциональность, которую конкуренты захотят повторить.

Дата выхода

Согласно многочисленным источникам, первый складной iPhone от Apple дебютирует во второй половине 2026 года, вероятно, вместе с линейкой iPhone 18. В начале этого года Apple присвоила проекту новое кодовое имя V68, что означает, что этот продукт вышел за рамки стадии прототипирования, и нам следует ожидать, что вскоре мы увидим его в первых сливах и рендерах.