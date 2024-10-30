В Стокгольме запустили первый в мире электрический паром на подводных крыльях

Швеция сделала значительный шаг в электрификации водного транспорта, запустив в коммерческую эксплуатацию первый в мире электрический паром на подводных крыльях Candela P-12, который сейчас работает в Стокгольме.

Это судно является прорывом как в сфере экологической устойчивости, так и в вопросе эффективности водного общественного транспорта, устанавливая ориентир для будущих морских инноваций, рассказывает Elektrek.

Читайте на сайте Мужчина выстрелил в свой Cybertruck, думая, что тот пуленепробиваемый: видео повреждений

Candela P-12 выделяется в отрасли, имея несколько ключевых преимуществ над традиционными дизельными паромами. В частности, паром работает с минимальным уровнем шума и создает лишь незначительные волны благодаря технологии подводных крыльев. Эта конструктивная изюминка особенно важна в черте города, где строгие правила часто ограничивают высоту волн на определенных маршрутах.

Candela P-12 может развивать скорость до 46 км/ч, что позволяет ему передвигаться по каналам Стокгольма быстрее, чем обычным паромам. В надводном режиме паром может преодолевать волны высотой до одного метра, а в режиме погруженных подводных крыльев – до двух метров, обеспечивая пассажирам плавную, стабильную езду даже в сложных условиях.

С вместимостью 30 пассажиров и возможностью перевозки дополнительного багажа, конструкция Candela P-12 обеспечивает эффективные и комфортные путешествия. Паром, которым управляет один член экипажа, имеет грузоподъемность 3 000 кг и вес 10 000 кг.

Он питается от четырех тяговых аккумуляторных батарей, каждая из которых имеет емкость 63 кВт-ч, что обеспечивает запас хода 74 км.

Батареи можно заряжать на станции постоянного тока мощностью 175 кВт, что занимает всего 45 минут, чтобы достичь 85% заряда с 10%.

Работая на 15-километровом маршруте Стокгольма, Candela P-12 может сравниться по удобству с традиционными дизельными паромами, предлагая при этом значительно более низкие эксплуатационные расходы на одного пассажира и значительные экологические преимущества.

Паром Candela P-12: смотрите видео

Смотрите также Блогер разбил свой бешено дорогой McLaren в прямом эфире, пока заглядывал в телефон

Успех этого электрического парома в Стокгольме вызвал международный интерес: Саудовская Аравия, Новая Зеландия и Германия рассматривают возможность приобретения подобных паромов Candela.